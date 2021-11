Die Arbeitslosigkeit im Großherzogtum ist im Oktober erneut zurückgegangen. Doch ein besorgniserregender Trend setzt sich ungebrochen fort.

Arbeitslosenrate in Luxemburg sinkt auf 5,4 Prozent

(jt) - Die Zahl der Arbeitslosen in Luxemburg hat im Oktober abgenommen. Zum Stichtag 31. Oktober waren hierzulande 15.417 Personen ohne Job, 224 weniger als im September und 2.554 weniger als im Oktober 2020, wie die Agentur für Arbeit (Adem) mitteilte. Die Arbeitslosenquote fiel auf 5,4 Prozent.

Laut Adem ist die saisonbereinigte Arbeitslosenrate damit wieder auf dem selben Niveau wie zwischen Oktober 2019 und Februar 2020, also vor Beginn der weltweiten Corona-Pandemie. Allerdings verstärkt sich der Effekt der Langzeitarbeitslosigkeit immer mehr, so die Adem in dem Communiqué. Mehr als die Hälfte der registrierten Arbeitslosen sucht bereits seit mehr als zwölf Monaten nach einer neuen Beschäftigung.

Bei den freien Stellen, die in der Adem-Datenbank zu finden sind, gab es abermals einen Rekord: Mehr als 11.000 Jobs waren im Oktober zu vergeben. Innerhalb eines Jahres stieg diese Zahl um 52,2 Prozent.





