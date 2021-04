Arbeitslosenquote sinkt im Monat März

Die Arbeitslosenquote lag Ende März bei 6,1 Prozent. 787 Personen fanden im Vergleich zum Vormonat wieder eine Arbeit.

Jeff WILTZIUS Die Arbeitslosenquote lag Ende März bei 6,1 Prozent. 787 Personen fanden im Vergleich zum Vormonat wieder eine Arbeit.

Die Anzahl der Arbeitssuchenden in Luxemburg lag Ende März bei 18.689. Das teilt die Agentur für Arbeit (Adem) am Dienstag in ihrem monatlichen Bericht mit. Im Vergleich zum Februar 2021 ist dies ein Rückgang von 787 Personen.

Laut den saisonal bereinigten Zahlen sank die Arbeitslosenrate im März 2021 auf 6,1 Prozent. Ende Februar lag dieser Wert bei 6,2 Prozent. Im direkten Vergleich zum Monat März 2020 bedeutet dies jedoch ein Anstieg um 291 Personen (1,6 Prozent).

Die Zahl der Arbeitssuchenden, die sich in einer Beschäftigungsmaßnahme befinden, liegt bei 4.443. Innerhalb eines Jahres ist diese um 325 Personen (7,9 Prozent) angestiegen.



Mehr als 10.000 Menschen bezogen im vergangenen Monat ihr Arbeitslosengeld von der Adem. Zudem wurden der Agentur für Arbeit 3.910 offene Arbeitsstellen gemeldet. Auf ein Jahr gerechnet entspricht dies einer Steigerung von 65,7 Prozent.

