Die Zahl der als arbeitssuchend gemeldeten Personen geht zurück, gleichzeitig gab es im Januar wieder mehr freie Stellen.

Januar-Zahlen der Adem

Arbeitslosenquote in Luxemburg sinkt auf 4,9 Prozent

Die Zahl der als arbeitssuchend gemeldeten Personen geht zurück, gleichzeitig gab es im Januar wieder mehr freie Stellen.

(tom) - Die Arbeitslosenzahl in Luxemburg ist rückläufig. Das meldet die Adem in ihrer monatlichen Bestandsaufnahme. Am 31. Januar 2022 waren 15.470 in Luxemburg registrierte Arbeitsuchende bei der Adem gemeldet. Im Vergleich zum Januar 2021 bedeutet das einen Rückgang um 4.412 Personen oder 22,2 Prozent. Die vom Statec berechnete saisonbereinigte Arbeitslosenquote liegt nun bei 4,9 Prozent. Das ist die niedrigste Rate seit 2009.

Die Zahlen sind für alle Kategorien von Arbeitsuchenden rückläufig, auch für Arbeitsuchende, die seit mehr als zwölf Monaten bei der Adem gemeldet sind. Die Langzeitarbeitslosen machen jedoch immer noch 49,3 Prozent aller verfügbaren Arbeitsuchenden aus.

Warum in Luxemburg die Busfahrer knapp werden Der Job des Busfahrers verliert an Attraktivität – gleichzeitig steigt die Zahl der Routen, die bedient werden müssen.

Trotz eines leichten Anstiegs im Januar 2022 blieb die Zahl der neuen Neumeldungen auf niedrigem Niveau. So meldeten sich im Januar 2022 insgesamt 2.359 in Luxemburg ansässige Personen bei der ADEM arbeitsuchend, was einem Rückgang um 341 Personen oder 12,6 Prozent im Vergleich zum Januar 2021 entspricht. Damit liegt die Zahl der Arbeitssuchendmeldungen in etwa auf dem Niveau von 2018.

Die Zahl der in Luxemburg ansässigen Arbeitsuchenden, die Arbeitslosengeld beziehen, ging im Jahresvergleich um 2.475 oder 24,6 Prozent auf 7.591 Personen zurück. Die Teilnehmerzahl an Beschäftigungsmaßnahmen lag mit 4.298 Personen über dem Niveau vom Januar 2021 (+208 Personen bzw. 5,1 Prozent).

Neues Zuhause für Forum pour l'emploi Die Beschäftigungsinitiative baut derzeit ihre neue Zentrale in Hosingen, wo damit auf einen Schlag rund 500 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

Im Januar 2022 meldeten luxemburgische Arbeitgeber der ADEM 4.083 offene Stellen, was einem Anstieg von 46,2 Prozent gegenüber Januar 2021 entspricht. Die Zahl der am Stichtag 31. Januar 2022 verfügbaren Stellen beläuft sich auf 10.769. Der Anstieg innerhalb eines Jahres beträgt 63,6 Prozent.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.