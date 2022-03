Zwar sinkt die Arbeitslosenzahl, doch die Arbeitslosenquote bleibt wie im vergangenen Monat bei 4,9 Prozent.

Neue Zahlen der Adem

Zahl der Arbeitslosen im Februar rückläufig

(jwi) - Die Zahl der Arbeitslosen in Luxemburg sinkt auch im Monat Februar weiter. Das schreibt die Adem in ihrer monatlichen Bestandsaufnahme. So lag die Zahl der in Luxemburg registrierten Arbeitssuchenden am 28. Februar 2022 bei 15.340. Im Vergleich zum Februar 2021 sei dies ein Rückgang um 4.136 Personen oder 21,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote bleibt allerdings wie im Vormonat bei 4,9 Prozent.

Die Anfragen gingen in allen Kategorien zurück, auch für Arbeitssuchende, die seit mehr als zwölf Monaten arbeitslos gemeldet sind. Diese Langzeitarbeitslosen würden jedoch immer noch 49,2 Prozent der Gesamtzahl ausmachen, so die Adem weiter.

Ebenfalls die Zahl der Neuanmeldungen ist nach wie vor relativ gering. Tatsächlich meldeten sich 1.848 Einwohner an, was einem Rückgang von 267 Personen im Vergleich zum Februar 2021 entspricht. Das letzte Mal, dass die Zahl der monatlichen Neuanmeldungen so niedrig war, war im Jahr 2018. Die Zahl derjenigen, die Vollarbeitslosengeld beziehen, ging im Jahresvergleich um 2.573 oder 25.4 Prozent auf 7.555 zurück.

Im Februar 2022 meldeten Arbeitgeber dem Adem 3.507 offene Stellen, was einem Anstieg von 16.4 Prozent im Vergleich zum Februar 2021 entspricht. Die Zahl der verfügbaren Stellen belief sich am 28. Februar 2022 auf 11.027. Der Anstieg im Jahresvergleich beträgt somit 49.1 Prozent.

