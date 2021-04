Die Parlamentsmotion wird umgesetzt: Regierung setzt unabhängige Arbeitsgruppe aus nationalen und internationalen Experten zusammen. Opposition bleibt skeptisch.

Politik 2 Min.

Arbeitsgruppe soll Covid-Cluster in Altersheimen untersuchen

Annette WELSCH Die Parlamentsmotion wird umgesetzt: Regierung setzt unabhängige Arbeitsgruppe aus nationalen und internationalen Experten zusammen. Opposition bleibt skeptisch.

Am Montagmorgen befassten sich die Parlamentskommissionen für Gesundheit und Familie mit der Aufarbeitung der Infektionscluster und den Todesfällen in den Alters- und Pflegeheimen. Bekanntlich waren noch im März, als die Impfaktion bereits lang angelaufen war, noch zu hohen Infektionszahlen in verschiedenen Strukturen gekommen.

Covid-19 in Altersheimen: Verpasste Chancen und Perspektiven Gastkommentar von Claude P. Muller: Menschen in Seniorenheimen sind besonders durch Covid-19 gefährdet. Bei einem so eng umschriebenen Kreis von Gefährdeten sollte es möglich sein, diese ausreichend zu schützen.

Auf die Motion der Mehrheitsparteien hin, die im Parlament am ersten April angenommen worden war, hat die Gesundheitsdirektion zusammen mit den betroffenen Vetretern des Familienministeriums mittlerweile ein Lastenheft zu einer mit nationalen und internationalen Experten besetzten Arbeitsgruppe ausgearbeitet.

Lastenheft präzisiert und komplettiert

Dieses Lastenheft von Seiten der Regierung erhielten die Abgeordneten der beiden Kommissionen bereits vergangene Woche. Am Montag wurde es in einer ganz konstruktiven Atmosphäre diskutiert, wie es hinterher hieß. „Es gab eine ganz große Bereitschaft, diese Roadmap zu präzisieren und zu komplettieren. Wir haben alle Eingaben mit aufgenommen“, sagte der Präsident der Gesundheitskommission Mars Di Bartolomeo (LSAP) im Anschluss.

Wir haben alle Eingaben mit aufgenommen. Mars Di Bartolomeo

Er erklärte, dass einerseits die wissenschaftlich-epidemiologischen Fragen zu dem gesamten Verlauf aller Infektionscluster seit Beginn der Pandemie, zu den Krankheits- und Todesfällen und zur Immunität nach der Impfung analysiert werden sollen. Es soll aber andererseits auch um die Prozeduren gehen - inwieweit die reglementarischen Vorgaben zu den Bewegungen in den Häusern und auch dem Personal von Außen ausreichten, eingehalten und umgesetzt wurden.

Opposition fordert Rücktritt von Corinne Cahen Die Opposition forderte den Rücktritt der liberalen Familienministerin. Hintergrund ist das Infektionsgeschehen in den Seniorenstrukturen.

Die Arbeitsgruppe wird von einem unabhängigen Generalkoordinator geleitet. Die Namen der Experten seien noch nicht spruchreif, weil sie erst noch zusagen müssen, so Di Bartolomeo. Sobald die Arbeitsgruppe besetzt ist, gehe es mit der Erhebung los, sodass in zwei Monaten schon Resultate vorliegen können.



Auch Michel Wolter (CSV), dessen eigene, von allen Oppositionsparteien getragene Motion über eine unabhängige externe Studie im April in einer streckenweise unwürdigen Debatte abgewehrt worden war, zeigte sich am Montag zufrieden über die konstruktiven Diskussionen.

Vorgänge in den Häusern genau erfassen

„Die Ansätze der Aufarbeitung gehen in die richtige Richtung“, befand er und zeigte sich auch zufrieden damit, dass nun auch externes Personal der Altersheime geimpft werden soll und Schnelltests für Besucher verbindlich werden. „Die Debatte im Parlament hat konkrete Schritte bewirkt.“

So hat ein Bewohner den Corona-Cluster in Niederkorn erlebt Jozef Reijners ist 84 Jahre alt und wohnt seit Sommer 2020 im CIPA "Um Lauterbann". Er berichtet über die schwere Zeit im Altenheim.

Nun gelte es, einen völlig unabhängigen Leiter der Arbeitsgruppe einzusetzen und ihm freie Hand zu lassen, den Ablauf zu kontrollieren. "Von ihm hängt es wesentlich ab, ob die Ereignisse in den einzelnen Häusern lückenlos und schonungslos aufgearbeitet werden: Was ist alles wann passiert, wie war die Gesetzeslage, welche verbindlichen Regeln bestanden, wie konnten die Cluster entstehen."

Diese Daten und Angaben gelte es aber zu sammeln und den Experten zur Verfügung zu stellen. „Es müssen Fachleute gesucht werden, die in die Häuser gehen und ein Audit machen. Die epidemiologische und die prozedurale Sicht reicht nicht.“





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.