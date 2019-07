Arbeit für Malawis Jugend

Als Direktor einer Berufsschule in Malawi hilf Moses Chibwana den Jugendlichen, im ländlichen Raum erste Kontakte mit der Arbeitswelt zu knüpfen.

Seit 1995 betreibt der malawische Ableger der Organisation Development Aid From People To People (DAPP) Entwicklungshilfearbeit in lokalen Gemeinschaften. Ein Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung Jugendlicher, vor allem von Mädchen und jungen Frauen, im ländlichen Raum. Moses Chibwana, Direktor einer Berufsschule im Distrikt Chiradzulu, berichtet von den Bemühungen, die Zukunft des ländlichen Raums zu sichern.



Herr Chibwana, wieso ist die Ausbildung junger Frauen im ländlichen Raum eine der Prioritäten der DAPP? ...