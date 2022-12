Die EU-Beauftragte für die Sahel-Zone besucht das Parlament.

Luxemburg und die Welt

Sahel-Zone benötigt weiterhin Hilfe aus Luxemburg

Die EU-Beauftragte für die Sahel-Zone besucht das Parlament.

(wel/C.) „Mit der Beteiligung an Missionen in der Sahel-Zone erkenne Luxemburg die Wichtigkeit dieser Region an - Luxemburg ist ein wichtiger Alliierter und muss im Sahel engagiert bleiben“, forderte die EU-Beauftragte für die Sahel-Zone, Emanuela Del Re am Montag. Bei ihrem Parlamentsbesuch hatte sie der Kommission für auswärtige Angelegenheiten die dortige Situation erklärt und die politischen sowie diplomatischen und Sicherheitsherausforderungen beschrieben.

Wie Luxemburg mit Bildung, Wasser und Nahrung hilft Premierminister Xavier Bettel und Kooperationsminister Franz Fayot besuchen Niger und Ruanda. Eine Visite mit vielen Kontrasten.

Hilfe im Kampf gegen den Klimawandel und die Verödung sowie Perspektiven für die jungen Menschen, damit sie nicht Terroristen anheimfallen oder das Land verlassen - die Beziehungen mit den Ländern aus dieser Region müssten unterhalten bleiben, denn verschiedene Probleme dort hätten direkte Auswirkungen auf die EU, betonte sie.

In der Sahel-Zone liegen vier Partnerländer der Entwicklungszusammenarbeit Luxemburgs: Burkina Faso, Mali, Niger und Senegal.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.