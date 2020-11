Appell an Claude Meisch: "Es ist Zeit für mehr Transparenz"

Vieles deutet darauf hin, dass die Infektionslage in den Schulen eine andere ist als die, die die Regierung mit ihren Statistiken versucht, darzulegen.

In der Bevölkerung sind die Infektionszahlen in den vergangenen rasant gestiegen. Auch in den Schulen sind die Zahlen gestiegen. Laut Bildungsminister Claude Meisch (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wurden seit der Rentrée 460 Schüler positiv getestet, aber nur vier Schüler hätten sich nachweislich in der Schule angesteckt.

Doch wie gesichert ist die Aussage, nur vier Schüler hätten sich in der Schule angesteckt, wenn man weiß, dass bei 173 Schülern die Infektionsquelle nicht nachgewiesen wurde? Wenn man weiß, dass es zu Verzögerungen beim Contact tracing, beim Testen und den Testergebnissen kommt? Und wenn man weiß, dass viele Kinder und Jugendliche asymptomatisch sind und das Virus unbemerkt weitertragen können? ...