Mouvement écologique, Greenpeace Luxembourg und natur&ëmwelt erklären, warum sie eine Anzeige mit dem Regierungslogo geschaltet haben.

Unrechtmäßige Nutzung

Anzeige mit gefälschtem Logo der Regierung

Im Zusammenhang mit der Klage, die die Regierung gegen „Mouvement écologique“, „Greenpeace Luxembourg“ und „natur&ëmwelt“ wegen der unrechtmäßigen Nutzung des offiziellen Regierungslogos in einer Anzeige eingereicht hat, verteidigten die Organisationen am Dienstag ihr Vorgehen in einer Pressemitteilung.

Landwirtschaftspolitik ohne Ambitionen und Visionen Der Mouvement écologique, Greenpeace und Natur&Emwelt fordern mehr Einsatz der Regierung für eine umwelt- und klimaverträgliche Landwirtschaft.

Man habe auf kreative Mittel zurückgegriffen, um die Aufmerksamkeit der Politik auf sich zu ziehen. Im Übrigen seien die Logos der Organisationen auf der Anzeige versehen, die Autoren also klar erkenntlich gewesen. Man hoffe, dass sich die politischen Akteure mit der gleichen Konsequenz, wie sie nun juristisch gegen die Organisationen vorgehen, den angeführten inhaltlichen Argumenten widmen, heißt es.

Mouvéco, Greenpeace und natur&ëmwelt wollen erreichen, dass die Regierung den nationalen Strategieplan zur Umsetzung der Gemeinsamen Europäischen Agrarreform (GAP) grundlegend überarbeitet, bevor sie ihn an die EU-Kommission weiterleitet.

Die drei Organisationen haben Premier Xavier Bettel (DP) um ein Treffen gebeten. Die Anzeige war unter anderem im „Luxemburger Wort“ erschienen.





