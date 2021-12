Am Dienstag tagte die Regierung über die Krawalle bei den Anti-Corona-Protesten und stellte einen Plan gegen Polarisierung in Aussicht. Am Samstag werden die nächsten Demos erwartet. Wie denken Sie darüber?

Frage des Tages

Wie denken Sie über die Anti-Corona-Demos?

Am Dienstag tagte die Regierung über die Krawalle bei den Anti-Corona-Protesten und stellte einen Plan gegen Polarisierung in Aussicht. Am Samstag werden die nächsten Demos erwartet. Wie denken Sie darüber?





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.