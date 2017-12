(SH) - Am Ende des vergangenen Jahres habe es eine Stimmung von latenten Ängsten und Spannungen gegeben. Mit diesen Worten eröffnet Großherzog Henri seine Weihnachtsansprache.

Der Großherzog spricht weiter davon, dass das europäische Projekt seither neu legitimiert wurde und die Menschen die europäische Idee wieder positiver sehen.

Er erinnert sich jedoch auch an seine Teilnahme an der Weltklimakonferenz in Bonn. Insbesondere Entwicklungsländern und Inselstaaten würde der Klimawandel jetzt bereits zu schaffen machen. Eben deshalb sei es wichtig, dass schnell agiert wird. Zur Lösung könne jeder beitragen, indem er beispielsweise einige seiner Gewohnheiten ändert.



Dazu könnte auch zählen, künftig vermehrt auf den öffentlichen Transport zurückzugreifen. Großherzog Henri begrüßt in diesem Zusammenhang die rezente Einweihung des Trams und des Funiculaire.



Vergessen will er jedoch auch nicht die Menschen, die die Feiertage alleine verbringen oder krank sind. Ihnen wünschte er viel Mut und Zuversicht für die Zukunft - und allen Luxemburgern und Einwohnern des Großherzogtums ein schönes Fest.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.