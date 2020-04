Angst essen Seele auf

Es wird Zeit für Entscheidungen – und dass der Premier sich zeigt. Seine letzte Pressekonferenz war am 3. April.

Die Kommunikation zur Covid-19-Pandemie ist Chefsache – zumindest in den meisten Ländern. Nicht so in Luxemburg. Zuletzt trat Premierminister Xavier Bettel am 3. April vor die Presse. Nicht einmal zu den Ostertagen wandte er sich persönlich an die Bevölkerung.

Obwohl zu erwarten war, dass es gerade an Tagen wie diesen, die traditionell der Familie gewidmet sind, besonders schwerfallen würde, die Anordnung „Bleift doheem“ zu befolgen – und es dennoch besonders wichtig war, die Ausgangsbeschränkungen noch ein paar Tage weiter strikt einzuhalten ...