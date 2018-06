Fernand Kartheiser von der ADR hat Verteidigungsminister Etienne Schneider auf dem Weg einer parlamentarischen Anfrage um Klärung gebeten: Es gebe "Informationen", dass Luxemburger Soldaten bald in den Irak geschickt würden.

Anfrage in der Chamber: Ziehen bald Luxemburger Truppen in den Irak?

Tom RUEDELL Fernand Kartheiser von der ADR hat Verteidigungsminister Etienne Schneider auf dem Weg einer parlamentarischen Anfrage um Klärung gebeten: Es gebe "Informationen", dass Luxemburger Soldaten bald in den Irak geschickt würden.

Werden Luxemburger Soldaten bald im Irak stationiert? Diese Frage stellte der ADR-Abgeordnete Fernand Kartheiser im Rahmen einer "question parlementaire" an Verteidigungsminister Etienne Schneider. Es gebe "neue Informationen", so Kartheiser, aufgrund derer er Schneider die folgenden Fragen stellen wolle: Ist es richtig, dass die Armee plant, ein kleines Truppenkontingent in den Irak zu schicken? Falls ja: Was wäre die Mission dieser Abordnung, wie lange würde sie im Irak bleiben und was wären die Risiken für das beteiligte militärische Personal?

Es wäre die erste Mission der Luxemburger Streitkräfte im Irak. Über die Herkunft und weitere Details der "neuen Informationen" sagte Kartheiser in seiner Frage nichts.