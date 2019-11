Der umstrittene tschechische Premier Andrej Babiš ist am Donnerstag und am Freitag für eine offizielle Visite in Luxemburg.

Politik 3 1 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Andrej Babis zu Besuch: Ein Kumpel mit Makel

Diego VELAZQUEZ Der umstrittene tschechische Premier Andrej Babiš ist am Donnerstag und am Freitag für eine offizielle Visite in Luxemburg.

Was der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán für die konservative Europäische Volkspartei (EVP) ist, ist Andrej Babiš für die Parteienfamilie der europäischen Liberalen, der auch Premier Xavier Bettels DP angehört: ein enfant terrible, das mit seinen populistischen und autokratischen Neigungen dem Ruf der Parteienfamilie ständig schadet. Ähnlich wie Donald Trump sieht der tschechische Premier sich als CEO der Nation, die wie ein erfolgreiches Unternehmen zu funktionieren hat ...