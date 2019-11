Staatsminister Xavier Bettel und sein tschechischer Amtskollege Andrej Babis verweisen auf ihre Gemeinsamkeiten – trotz Dissens in einigen Punkten.

Andrej Babis in Luxemburg: Gespielte Harmonie

Um es gleich vorweg zu sagen. Nein, der heutige Donnerstag war nicht der 16. September, sondern der 7. November und der Gast hieß - anders als vor knapp zwei Monaten - nicht Boris Johnson, sondern Andrej Babis. Auf der Place Clairefontaine haben sich anders als damals keine Demonstranten versammelt, um gegen den Besucher zu protestieren. Das Wetter war freundlich, als der tschechische Regierungschef am Donnerstag am gleichen Ort offiziell von Premierminister Xavier Bettel in Empfang genommen wird – mit militärischen Ehren.

Zur Erinnerung: Johnson sagte damals nach einer Unterredung mit Bettel kurzfristig die anberaumte Pressekonferenz ab und verschwand in der schwarzen Limousine, um einem gellenden Pfeifkonzert, der in unmittelbarer Hör- und Sichtweite versammelten Demonstranten, zu entgehen.

"Miteinander statt übereinander reden"

Denn die PK sollte aufgrund des großen Medienandrangs im Hof des Staatsministeriums stattfinden. Am Ende stand Bettel alleine vor der versammelten Pressemeute. Dafür erntete der luxemburgische Premier – national wie international – Lob und Kritik.

Am Donnerstag lief dagegen alles etwas harmonischer ab. Jedenfalls nach außen hin sichtbar. Denn auch mit Andrej Babis ist Bettel nicht immer auf einer Wellenlänge, auch wenn der Premier bemüht war zu betonen, dass „die Gemeinsamkeiten überwiegen“. Und so erschienen dieses Mal beide Regierungschefs nach dem Gespräch auch wie geplant zur gemeinsamen Pressekonferenz.

„Miteinander statt übereinander reden“ – lautete das Motto. Und Gesprächsbedarf gab es genug. Denn in einigen Punkten sind sich die Partner uneinig – auch wenn beide auf EU-Ebene der liberalen Parteienfamilie angehören.

Uneinigkeit bei Migration

In der Migrationsfrage beharren beide Seiten auf ihren Positionen. Babis sperrt sich auch weiterhin gegen eine Verteilungsquote für Flüchtlinge in der EU. Bettel fordert dagegen eben jene „europäische Lösung“.

In Sachen Klimaschutz herrscht dagegen Einigkeit bei der Zielsetzung, aber unterschiedliche Vorstellungen, über den Weg dorthin. Während Prag auf die Atomenergie setzt, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und Babis sie als „saubere und sichere Energie“ anpreist, spricht sein Amtskollege Bettel von einer „weder nachhaltigen, noch sicheren Energiequelle“ – Cattenom lässt grüßen.

Am zweiten Tag seines Besuchs in Luxemburg wird sich Babis am Freitag unter anderem mit Großherzog Henri und Kardinal Jean-Claude Hollerich treffen.