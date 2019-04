André Roeltgen kandidiert nicht mehr als OGBL-Präsident

Der OGBL-Präsident strebt nach der Schlappe bei den Sozialwahlen keine zweite Amtszeit an. Das gab der 59-Jährige am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt.

(jt/wel) - André Roeltgen wird im Herbst nicht für eine weitere Amtszeit als Präsident der Gewerkschaft OGBL kandidieren. Das gab der 59-Jährige am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. "Ich wäre gern Mitglied geblieben in der Arbeitnehmerkammer. Als Nichtgewählter wird mir eine Arbeit weggenommen, das ist vielleicht auch ganz gut", sagte Roeltgen, der seit 2014 an der Spitze des OGBL steht.

Roeltgen hatte bei der Wahl am 12 ...