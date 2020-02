Andere Länder, andere Sitten: So funktioniert Monarchie andernorts

In seiner Untersuchung zum großherzoglichen Hof legt der Sonderbeauftragte Jeannot Waringo nicht nur den Finger in die Wunde, er zeigt auch Lösungsvorschläge auf. Dabei wirft er einen Blick ins Ausland.

In seiner Untersuchung zum großherzoglichen Hof legt der Sonderbeauftragte der Regierung, Jeannot Waringo, nicht nur den Finger in die Wunde. Er zeigt auch Lösungsvorschläge auf. Dabei wirft er einen Blick ins Ausland. Die Funktionsweise der anderen Königshäuser ist unterschiedlich geregelt - auch in Bezug auf die Partner der jeweiligen Herrscher.

Von Helmut Hetzel (Den Haag) Als König Willem-Alexander am 30 ...