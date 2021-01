Analyse: Der Fall Semedo und die Schieflage der DP

Die Causa Semedo setzt der DP mächtig zu. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Partei. Doch nicht nur die Europaabgeordnete sorgt für Aufregung. Eine Analyse.

Nun kam Monica Semedo dem drohenden Parteiausschluss also zuvor. In den Sozialen Medien kündigte sie am Dienstag an, dass sie aus der DP austreten werde. Ob sie ihr Mandat als Europaabgeordnete niederlegen will, ließ sie vorerst offen.

Diesmal reagierte die Demokratische Partei umgehend ...