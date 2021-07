Auch am Mittwoch wird Bettel das Krankenhaus noch nicht verlassen. An der Präsentation des neuen Covid-Gesetzes wird er wohl nicht teilnehmen können.

An Covid-19 erkrankt

Xavier Bettel bleibt "noch eine Weile" im Krankenhaus

Drei Tage nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus aufgrund von "unzureichender Sauerstoffsättigung" im Zusammenhang mit seiner Covid-19-Infektion wird Xavier Bettel (DP) „noch eine Weile“ unter ärztlicher Beobachtung bleiben. Das teilte das Staatsministerium am Mittwoch mit. Es hieß jedoch, dass sich der Gesundheitszustand des Premierministers „nach und nach verbessert“. Demzufolge wird der Regierungschef das Krankenhaus am Mittwoch noch nicht verlassen. Bei der letzten offiziellen Mitteilung zum Gesundheitszustand des Premiers am Montag war noch von einer möglichen Entlassung am Mittwoch die Rede gewesen.



Infolge seines verlängerten Krankenhausaufenthalts sinkt die Wahrscheinlichkeit, Xavier Bettel diese Woche bei der Verkündung der neuen Corona-Verordnungen an der Seite von Paulette Lenert (LSAP) zu sehen. Am Freitag tagt erneut der Regierungsrat, um über das Corona-Gesetz zu beraten, dass nach dem 15. Juli in Kraft treten soll. Zu diesem Zeitpunkt seien „alle Optionen offen“, so das Gesundheitsministerium, das Mutmaßungen darüber, wer Premierminister Bettel vor der Presse vertreten könnte, nicht kommentieren möchte.



Nach der protokollarischen Reihenfolge sollte die Verantwortung an Dan Kersch (LSAP), Vizepremierminister und offiziell die Nummer zwei in der Regierung, vor François Bausch (Déi Gréng), ebenfalls Vizepremierminister, gehen. Auf Anfrage erklärte das Arbeitsministerium lediglich, dass „die Entscheidung in Abhängigkeit von den Diskussionen, die im Regierungsrat stattfinden werden, getroffen wird“.

Die Ankündigung der neuen Corona-Maßnahmen wird mit Spannung erwartet. Lange sanken die Infektionszahlen in Luxemburg kontinuierlich, doch mit der Wiedereröffnung des Nachtlebens und der Ausbreitung der Delta-Variante steigen nun auch wieder die Fallzahlen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums entfallen fast sieben von zehn Neuinfektionen auf die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen.

Eine Zahl, die jedoch durch die Tatsache relativiert werden muss, dass trotz dieses neuen Ausbruchs von Fällen in den letzten 35 Tagen keine neuen Todesopfer gemeldet wurden. Seit März 2020 sind nach offiziellen Angaben 818 mit Covid-19 infizierte Menschen gestorben.

