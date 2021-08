Der luxemburger Militärtransporter ist nach seiner Rückkehr aus Islamabad erneut im Einsatz.

An Bord der A400M

Luxemburger Soldaten nach Mali unterwegs

Teddy JAANS

Der luxemburger Militärtransporter A400M ist erneut im Einsatz, nachdem er im Laufe der Woche erst nach Islamabad entsendet worden war, um bei der Evakuierung von verfolgten Menschen aus Afghanistan Hilfe zu leisten. Schlussendlich war das Flugzeug von dort mit Militärausrüstungen nach Europa zurückgekommen, 15 Menschen mit Wohnsitz in Luxemburg, die in Kabul festsaßen wurden von belgischen Kräften nach Melsbroek gebracht.

Zu Besuch beim A400M in Melsbroek

Am Freitag startete die A400 von Findel aus in Richtung Mali. An Bord befanden sich 15 Soldaten, die im Rahmen der Mission EUTM 2021-03 in das vom Bürgerkrieg geprägte Land geschickt werden, um dort in die „Force Protection Group“ im Camp von Koulikoro integriert zu werden. Es handelt sich dabei um einen Unteroffizier, einen Korporal und dreizehn Soldaten. Sie werden vier Monate dort bleiben.

