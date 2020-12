Petz Bartz von RTL Télé Lëtzebuerg erhält den diesjährigen Amnesty Mediepräis. Arbeiten von Sibila Lind ("Wort") und Melody Hansen ("Tageblatt") schafften es in die Endauswahl.

Amnesty Mediepräis: "Wort"-Reporterin unter Finalisten

(jt) - Der RTL-Journalist Petz Bartz wird mit dem diesjährigen Amnesty Mediepräis ausgezeichnet. Bartz erhielt den Preis für die im Januar auf RTL ausgestrahlte Reportage „Blockéiert um Balkan“, die sich mit der Notlage von Flüchtlingen und Migranten an der bosnisch-kroatischen Grenze auseinandersetzt. Der Bericht wurde aus 28 eingereichten Beiträgen als Sieger ausgewählt.

Zu den zwei Finalistinnen des Mediepräis in diesem Jahr zählt auch „Wort“-Reporterin Sibila Lind. Linds Multimedia-Reportage „Schwarz ist meine Hautfarbe“ zeigt anhand der Geschichten von fünf Personen, wie es ist, schwarz in Luxemburg zu sein. Diese Arbeit war im Januar 2020 zunächst in der portugiesischen Wochenzeitung „Contacto“ und danach im „Luxemburger Wort“ veröffentlicht worden.

Schwarzsein in Luxemburg: Fünf Personen, fünf Geschichten Firmino, Lolo, Natalie, Rubio und Sandrine sind fünf Personen mit afrikanischer Herkunft, die in Luxemburg ihre neue Heimat gefunden haben. Sie erzählen, inwiefern ihre Hautfarbe ihr Leben beeinträchtigt.

Die fünfköpfige Jury des Amnesty Mediepräis hob besonders die Qualität und Originalität der Produktion hervor. Die Story, an deren Erstellung auch Linds „Wort“-Kollegen Dominique Nauroy (Webdesign) und Rosa Clemente (Übersetzung) beteiligt waren, fiel in eine Zeit, in der die Debatte um Rassismus weltweit wieder neu aufflammte.

Die zweite Finalistin ist Melody Hansen („Tageblatt“), die es mit ihrem Text „Sterben macht Angst, alleine sterben zu müssen ist unmenschlich“ in die Endauswahl schaffte. In ihrer Arbeit beschreibt die Journalistin die äußerst schwierige Situation für Sterbende, die wegen der Pandemie isoliert sind und für deren Angehörige, die keinen Abschied nehmen können.

Der Amnesty Mediepräis wird seit 2016 an Journalisten verliehen. Die NGO Amnesty International Luxembourg will mit dem Preis „den Beitrag der luxemburgischen Medien zur öffentlichen Debatte über Menschenrechtsfragen hervorheben und so den Berufsstand ermutigen, weiterhin Ungerechtigkeiten öffentlich zu machen“. Der Amnesty-Mediepräis wurde bereits an Sibila Lind und Paula Telo Alves (2019), Armand Back (2018), Laurence Bervard (2017) und Fréderic Braun (2016) verliehen. In diesem Jahr findet aufgrund der Corona-Pandemie keine Preisverleihung statt.

