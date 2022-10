Die AMMD fühlt in den Prozess nicht eingebunden. Initiativen seien „sabotiert“ worden.

Austritt der Ärztevereinigung

AMMD und Santé uneins zur Digitalisierung der Medizin

(TJ) - Die Vereinigung der Ärzte und Zahnmediziner AMMD hat den Conseil de gérance der Agentur eSanté aus Protest verlassen. AMMD-Präsident Alain Schmit bedauert in einem Schreiben an den Vorsitzenden von eSanté und die Minister Lenert und Hagen, dass die Initiativen der Ärzteschaft zur Digitalisierung der Medizin sabotiert wurden.

Die Ärzte seien seit der Gründung der Agentur vor zehn Jahren in den Prozess nicht eingebunden worden, so Schmit weiter. Aus diesen Gründen habe die AMMD den Austritt einstimmig beschlossen. Die AMMD weigert sich, einem Gremium durch ihre Präsenz Glaubwürdigkeit zu verleihen, ohne dass ihre Anregungen und Argumente ernst genommen werden, so das Schreiben weiter. Der Präsident von eSanté, Christian Oberlé, ist zugleich auch Vorsitzender der nationalen Gesundheitskasse CNS.

Hauptaufgabe der im Jahr 2011 gegründeten Agentur eSanté ist es, eine bessere Nutzbarkeit der Gesundheitsdaten und Informationen zu gewährleisten und eine bessere Koordinierung der Patientenversorgung sicherzustellen. Im Zuständigkeitsbereich der Agentur liegt insbesondere die gemeinsame elektronische Gesundheitsakte (DSP).



