Ambulante Strukturen: Lenert kassiert Schlappe vom Staatsrat

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) muss fundamental nachbessern: So wie das Gesetz, das das Betreiben von IRM und Scanner nur in von Krankenhauszentren geführten ambulanten Strukturen zulässt, jetzt formuliert ist, würde der Staatsrat keine Dispens von der zweiten Abstimmung im Parlament erteilen.

Höchststrafe demnach von der Hohen Körperschaft, für die nicht ausreichend begründet ist, warum es nur den Spitälern vorbehalten ist, Geräte, die mehr als 250.000 Euro kosten, qualifiziertes Fachpersonal oder besondere Betriebsbedingungen verlangen, zu betreiben. Damit schränke man die verfassungsrechtlich garantierte freie Berufsausübung der Ärzte ein. Das müsse besser begründet werden.

Staatsrat von Argumentation nicht überzeugt

Der Staatsrat stützt sich in seinem Gutachten auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs, wonach ein Gesetz zwar die Freiheit der Berufsausübung einschränken kann, es dann aber rational gerechtfertigt, angemessen und verhältnismäßig zum Zweck sein muss, um verfassungskonform zu sein. Und verhältnismäßig heiße, dass die Einschränkung in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein muss und den Zielen des Allgemeininteresses oder dem Schutz von Rechten und Freiheiten Dritter entsprechen muss. Das sehe auch die EU-Grundrechtscharta so vor.

In der Gesetzesbegründung wird angegeben, dass die Erweiterung des Krankenhausangebotes an zusätzlichen Standorten, die der Kern des Gesetzes ist, damit gerechtfertigt wird, dass die Wartezeiten für die Patienten reduziert werden sollen. Auch wenn damit das legitime Ziel, die Gesundheit zu schützen verfolgt wird, so findet der Staatsrat, dass „die Möglichkeit besteht, auf andere weniger restriktive Mittel zurückzugreifen, als den Gebrauch bestimmter Ausstattungen und Apparate auf Krankenhäuser zu reduzieren und so die Ausübung eines freien Berufs einzuschränken, um dieses Ziel zu erreichen“.

Lenert auf der Suche nach einer pragmatischen Lösung

Der Staatsrat erhebt noch acht weitere formelle Einsprüche, die aber juristische Unsicherheiten und technische Mängel betreffen und eher leicht zu beheben sind. Den Kollegen von RTL gegenüber sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert, dass es noch immer ihr Ziel sei, das Gesetzesprojekt schnell auf den Instanzenweg zu bekommen. Es sollte von Anfang an eine pragmatische Lösung gefunden werden. „Wenn dieser Weg nicht fruchten sollte, muss man sich bewusst sein, dass es sicher länger dauern wird, wenn wir spezifische Regeln für den Sektor außerhalb der Krankenhäuser schaffen müssen.“

Der Finanzimpakt wird im Übrigen mit rund 80 Millionen Euro für die Einrichtung von zwei zusätzlichen Spitalsantennen für jedes der vier Krankenhauszentren angegeben.

