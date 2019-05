Raoni Metuktire, auch bekannt als Chief Raoni, ist einer der bekanntesten Verfechter für die Erhaltung des Amazonas-Regenwaldes. Am Montag traf er Großherzog Henri und Premier Xavier Bettel.

Amazonas-Häuptling Raoni zu Besuch in Luxemburg

Sarah CAMES Raoni Metuktire, auch bekannt als Chief Raoni, ist einer der bekanntesten Verfechter für die Erhaltung des Amazonas-Regenwaldes. Am Montag ist er in Luxemburg zu Besuch.

Der Häuptling des brasilianischen Kayapo-Stammes setzt sich neben Klimaschutz auch für die Rechte von Eingeborenen ein.

Brasilien: Bedrohte Regenwald-Barriere Im Grenzgebiet zwischen den brasilianischen Gliedstaaten Mato Grosso und Amazonas tobt ein Krieg. Mit ihrer ganzen Macht rückt die Agrarwirtschaft nach Norden vor, wo die Savanne und der Regenwald neuen Mais- und Sojafeldern und vor allem Viehweiden weichen müssen.

Im Rahmen einer dreiwöchigen Europareise kommt Chief Raoni am Montag nach Luxemburg. Hier trifft er sich mit Premierminister Xavier Bettel, Finanzminister Pierre Gramegna, die Bürgermeisterin von Luxemburg Lydie Polfer und Großherzog Henri.



Wie Xavier Bettel nach dem Treffen mitteilte, hat sich die Regierung bereit erklärt, die Organisation Forêt Vierge mit 100.000 Euro zu unterstützen. Chief Raoni ist Ehrenpräsident der Organisation, die sich für den Erhalt des Regenwaldes einsetzt. Der Kampf gegen den Klimawandel sie eine der Prioritäten seiner Regierung, so Bettel am Montag.

In den letzten Wochen traf sich der Häuptling bereits mit Papst Franziskus sowie dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Am vergangenen Freitag nahm Häuptling Raoni außerdem in Brüssel an einer "Youth For Climate"-Demo teil, wo er Schüler dazu ermutigte, an Freitagen die Schule zu schwänzen, um gegen mangelndes Klimabewusstein zu protestieren.



Der Häuptling mit dem auffälligen Gesichtsschmuck verfolgt ein großes Ziel in Europa: Er will nicht weniger als eine Million Euro für den Schutz des Xingu-Reservats in Zentralbrasilien sammeln.

Dass der Kayapo-Häuptling gerade jetzt eine Europareise unternimmt, ist kein Zufall.



100 Tage Bolsonaro: Pleiten, Pannen, Peinlichkeiten Seit 1. Januar ist der rechtspopulistische Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, nun im Amt. Konkrete Erfolge hat er aber nicht vorzuweisen.

Grund für die ambitionierte Spendenaktion ist die Politik des umstritten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Der rechtspopulistische "Trump der Tropen" übernahm die Präsidentschaft Brasiliens Anfang des Jahres.



Bolsonaro spricht sich dafür aus, den Schutz des Amazonasgebiets einzuschränken und den Regenwald abholzen, um das Gebiet wirtschaftlich nutzen zu können. Zu seiner Wählerschaft gehören viele brasilianischer Landwirte, die sich von dem neuen Präsidenten mehr Zugang zu Land und weniger Umweltkontrollen erwarten.



Ende April fand bereits ein großer Marsch in der Hauptstadt Brasiliens statt, bei dem Vertreter von mehr als 300 indigenen Stämmen in Brasilien gegen die Politik des Präsidenten protestierten. Bolsonaro hatte unter anderem angekündigt, Reservatsgrenzen neu prüfen zu lassen.



Zusammen mit seinen Stammesmitgliedern organisiert Häuptling Raoni Metuktire seit mehr als 40 Jahren medienwirksame Proteste gegen die Abholzung des Regenwaldes - mit Starpower. Raoni, der eigenen Schätzungen zufolge Anfang der 1930er Jahre geboren wurde, machte erstmals im Jahr 1989 internationale Schlagzeilen, als der Musiker Sting ihn bei einer Pressekonferenz unterstützte.



Raoni besuchte zwischen April und Juni 1989 17 Länder mit dem Police-Sänger und war eine der treibenden Kräfte hinter der Gründung der Rainforest Foundation. Durch seinen Einsatz und die mediale Unterstützung des Musikstars gelang es Chief Raoni, 1993 die Ländereien der Xingu zu vereinen und damit eines der weltweit größten Regenwald-Schutzgebiete zu schaffen.