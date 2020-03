Am Scheideweg

Am Sonntag findet der Kongress der LSAP statt. Wenn alles glatt geht, wird Yves Cruchten zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ein Spaziergang wird das neue Amt nicht. Auf die neue LSAP-Führungsriege kommt nämlich jede Menge Arbeit zu.

Am Sonntag findet der Kongress der LSAP statt. Wenn alles glatt geht, wird Yves Cruchten zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ein Spaziergang wird das neue Amt nicht. Auf die neue LSAP-Führungsriege kommt nämlich jede Menge Arbeit zu.

Der LSAP laufen die Wähler weg, und das schon seit Jahren. In ihrem Abwärtstrend befinden sich die luxemburgischen Sozialisten in guter Gesellschaft mit den meisten ihrer europäischen Schwesterparteien. Dazu kommt der generelle Vertrauensverlust in die großen Volksparteien und die damit einhergehende Zersplitterung der Parteienlandschaft.

Es gibt aber auch hausgemachte Gründe für den anhaltenden Stimmenverlust der LSAP ...