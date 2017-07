Am 8. Oktober sind Kommunalwahlen. Die Bürger sind dann aufgerufen, in 105 Gemeinden ihre neuen Vertreter zu wählen. Doch wer darf überhaupt wählen und wer nicht? Wie viele Stimmen darf ich eigentlich abgeben? Eine Animation liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen:







Der Wähler kann so viele Stimmen abgeben, wie Mandate in seiner Gemeinde zu besetzen sind. Während in den Proporzgemeinden aber zwei Stimmen auf einen Kandidaten entfallen können, darf der Wähler in den Majorzgemeinden nur eine Stimme pro Kandidat vergeben.