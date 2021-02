Die Vertreter der Krankenpfleger beschreiben die Situation in den Altersheimen während der Pandemie und sparen nicht an Kritik am Familienministerium.

Alters- und Pflegeheime: Im Stich gelassen

Dass ältere Menschen in der Covid-19-Pandemie besonders gefährdet sind, ihre Immunkraft schwächer ist und sie aufgrund von Mehrfacherkrankungen vulnerabler sind, ist bekannt. Gerade deswegen brauchen sie ein besonderes Augenmerk. Eine umfassende Begleitung des Langzeitpflegebereichs in den Alten- und Pflegeheimen wäre dringend notwendig. Welche speziellen Schutzmaßnahmen im Altenpflegebereich getroffen wurden und wer wofür zuständig ist, ist allerdings schwer ersichtlich. Das Gesundheitsministerium verweist bei Fragen an das Familienministerium ...