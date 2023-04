Die Autorin erörtert, wie Wohnungen, Häuser, Institutionen, Gemeinden und Städte altersgerecht gestaltet werden können.

Altenpflege neu erfinden: die Pflege zu Hause

Die Autorin erörtert, wie Wohnungen, Häuser, Institutionen, Gemeinden und Städte altersgerecht gestaltet werden können.

Von Tina Koch *

Es wünscht sich doch jeder so lange wie möglich zu Hause leben zu können. Gehen mit dem Älter werden altersbedingte Krankheiten und körperliche sowie geistige Einschränkungen einher, sind Betroffene jedoch zunehmend auf eine Betreuung und pflegerische Versorgung angewiesen. Es beginnt mit alltäglichen Aufgaben wie beispielsweise der eigenen Körperpflege oder dem Einkaufen von Lebensmitteln, die Senioren nicht mehr selbstständig bewältigen können. Falls Angehörige nicht genügend Zeit aufbringen können, um den Pflegebedürftigen optimal zu Hause zu pflegen, gibt es andere Möglichkeiten.



Hier gibt es neben den ambulanten Pflegediensten auch Modelle, mit diplomierten Pflegefachpersonen mit erweiterten Kompetenzen („advanced practice nurse“).

Solche pflegegeleiteten Versorgungsmodelle wurden bereits in anderen Ländern in der Langzeitpflege mit Erfolg implementiert und führen zu besserer Pflegequalität (besseres Schmerzmanagement, weniger Dekubitus, Stürze, Hospitalisierungen, usw.), sowie besserer Bewohnergesundheit und -zufriedenheit.

Die aktuellen Betreuungsmöglichkeiten in Luxemburg

Die Altenpflege in Luxemburg begreift das folgende Angebot: die Pflege zu Hause, das betreute Wohnen, die Tageszentren, die Integrierten Seniorenzentren (frühere Altenheime), die Pflegeheime. Andere Wohnformen gibt es aktuell nur wenige.

Die Wohnform wird im Alter sowohl durch objektive Merkmale wie die persönliche finanzielle Lage, der Gesundheitszustand, Familie und bisherige Lebensgeschichte geprägt. Studien zeigen, dass - speziell für kommende Generationen - nicht nur eine altersgerechte beziehungsweise barrierefreie Wohngestaltung, sondern auch das Wohnumfeld und die soziale Einbettung zentrale Beurteilungskriterien sind. (1)

Deshalb ist es wichtig, vermehrt neue Wohnformen (Alterswohngemeinschaften, generationen-gemischtes Wohnen, betreutes Wohnen) zu schaffen.

Wenn es um die Aufrechterhaltung von Autonomie und Wohlbefinden geht, ist es wichtig, dass die Menschen so lange wie möglich in einer häufig über Jahrzehnte gewohnten Umgebung bleiben können, im eigenen Zuhause, das angepasst werden kann.

Hier stellen sich Fragen danach, wie Wohnungen, Häuser, Institutionen oder gar Gemeinden und Städte altersgerecht gestaltet werden können.

Hier könnte die „Community Health Nurse“ (Gemeindekrankenpfleger(in)) helfen, die sich auf die Gesundheit der Bevölkerung fokussiert, indem Prävention und Gesundheitsförderung sowie eine Erweiterung der pflegerischen Primärversorgung im Vordergrund stehen. Dabei wird der Gemeinde die Verantwortung zugetragen für die Gesundheit ihrer Bürger, besonders denjenigen, die noch nicht unter die Pflegeversicherung fallen - und die somit auch noch nicht über eine Rückerstattung der Pflegeversicherung verfügen und bereits einen Unterstützungsbedarf aufzeigen -, mitzusorgen.

Die primäre Gesundheitsversorgung kommt hierdurch wieder näher an die Einwohner. Zudem erhalten diese einen festen Ansprechpartner, der sie bei gesundheitlichen Beschwerden untersucht, berät und begleitet und/oder, falls hilfreich, an den passenden Akteur im Gesundheitswesen weiterleitet.

Enge Zusammenarbeit mit den Hausärzten

Ihre proaktive, vorausschauende Arbeit könnte die Autonomie und Gesundheit der alternden Generationen erhalten und die pflegenden Angehörigen und Nachbarn bei der Aufgabe unterstützen. Gemeindekrankenpfleger sichern die Gesundheit auf kommunaler/regionaler Ebene und begleiten Menschen in ihrem gewohnten Lebensraum. Ihr Hauptziel ist es, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit zu reduzieren, und gerade bei chronischer Krankheit eine langfristige Begleitung zu garantieren.



Professionelle Pflege ist nicht nur system-, sondern auch gesellschaftsrelevant.

Ziele der Gemeindekrankenpflege sind laut Aufgaben- und Rollenprofil in Österreich die folgenden (2): die Lebensqualität, das Wohlbefinden, die Selbstständigkeit und die Autonomie zu fördern; den Verbleib im eigenen Zuhause so lange wie möglich durch Stärkung der Selbsthilfe und der Gesundheitskompetenz zu gewährleisten; eine kohärente und integrierte Pflegeversorgung nach individuellen Bedarfslagen zu ermöglichen; gesunde Lebensjahre, insbesondere im Alter, zu fördern; Einsamkeit und soziale Isolation zu reduzieren sowie lokale/regionale Netz(werk)e der Gesundheit(sförderung) und Pflege sichtbar zu machen und miteinander zu vernetzen.

So sollte es eine Zusammenarbeit zwischen den Medizinern und den Pflegeexperten geben, Hand in Hand mit dem sogenannten „aidant“. (3)

Auch der Hausnotruf müsste so gestaltet sein, dass jede ältere Person binnen weniger Minuten eine Ersthilfe erhält.

Die hierfür entstehenden Kosten dürfen aber nicht alleine von den pflegebedürftigen Menschen getragen werden. Wichtig ist es, eine solidarische und nachhaltige Finanzierung zu schaffen, welche die ständig steigenden Eigenanteile begrenzt, und somit auch der Altersarmut vorbeugt.

Ein Land kennzeichnet sich dadurch, wie es mit den Schwächsten in der Gesellschaft umgeht. In diesem Sinne gibt es noch viel zugunsten der älteren Menschen zu tun. Packen wir es zusammen an, denn alt werden wir alle ... hoffentlich.

* Die Autorin ist Infirmière en prévention et contrôle de l'infection und Infirmière psychiatrique; sie ist Generalsekretärin der ANIL und LSAP-Vizepräsidentin. Teil I ihrer Analyse wurde am 15. April veröffentlicht.

