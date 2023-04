Die Autorin erklärt, weshalb die neue Pflege älterer Mitmenschen nach mehr Kompetenzen verlangt.

Altenpflege neu erfinden

Von Tina Koch *

Medizinische Forschung und Betreuung, eine bewusste und gesunde Lebensführung sowie längere Teilhabe im Arbeitsprozess führen dazu, dass die Menschen immer älter werden, auch in Luxemburg. Demnach wird in einer Gesellschaft des „langen Lebens“ die Altenpflege immer wichtiger.



Tagtäglich stehen Pflegekräfte Tausenden von pflegebedürftigen Menschen und ihren Familien engagiert zur Seite, um ihnen ihren „Alt-Tag“ lebenswert zu machen. Wir müssen ihnen den Rücken stärken und Schluss machen mit den Vorurteilen und verzerrten Wahrnehmungen, die in Politik und Zivilgesellschaft noch oft mit dem Begriff „Altenpflege“ verbunden sind. Zudem möchte ich erklären, wieso die Stimmen nach anderen Qualifikationen in der Altenpflege immer lauter werden.

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Luxemburg beträgt bei der Geburt im Jahr 2022 geschätzt rund 82,6 Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in Luxemburg, die im Jahr 2022 geboren werden, beträgt dabei geschätzt rund 84,8 Jahre und rund 80,4 Jahre bei den Männern. Bis zum Jahr 2050 soll die allgemeine Lebenserwartung in Luxemburg laut Prognosen auf rund 86,2 Jahre steigen. (1)

Dabei wächst insbesondere der Anteil hochbetagter Menschen, das heißt auch ihre speziellen Gesundheits- beziehungsweise Krankheitszustände, zu denen chronische Erkrankungen, sowie Pflegebedürftigkeit gehören. Diese verlangen eine weitreichende Anpassung der Gesundheits- und Altersversorgung.

Das Beispiel der Familie Julio

So auch bei Frau und Herrn Julio, 1932 und 1933 geboren. Herr Julio ist körperlich wie geistig noch aktiv. Frau Julio ist für ihr Alter noch körperlich fit, aber geistig baut sie immer mehr ab. Mehrere schwere Stürze von Frau Julio haben dazu geführt, dass beide seit einigen Jahren in einem Altenheim leben. Die Pflege zu Hause war für ihre Familie leider nicht mehr zu bewältigen. Schweren Herzens mussten Frau und Herrn Julio ihr Zuhause verlassen und in ein Altenheim umziehen.



Herr Julio fand sich nie wirklich im Altenheim zurecht. Mit seinem Blaumann und seinen Stiefeln ist er damals im Altenheim eingezogen, in der Hoffnung im Garten helfen zu können; Singen und Basteln machte ihm weniger Freude. Leider ist er kurz vor der Pandemie an einer Lungenentzündung verstorben. Seitdem bewohnt Frau Julio das Zimmer alleine.

Seit dem plötzlichen Tod ihres Mannes hat das „Vergessen“ bei Frau Julio ständig zugenommen. Bei jedem Besuch fragt sich ihre Familie, ob sie sie noch erkennt. An manchen Tagen redet sie kein Wort, manchmal müssen sie ihre Mutter öfters ansprechen, sie aktivieren, ehe sie dann kurz aufblüht. Auch für ihre Familie ist in solchen Momenten der Umgang mit Frau Julio eine große Herausforderung, auch sie brauchen in solchen Momenten Beratung und ein offenes Ohr des Pflegepersonals.

Ebenfalls bei der Bewegung ist Frau Julio vermehrt auf Hilfe angewiesen. Neben den ständigen Schmerzen durch ihre Rheuma-Erkrankung droht sie durch ihren unsicheren Gang zudem zu stürzen.

Neue Aufgaben für Pflegepersonal

Mit Zunahme der Anzahl der Krankheiten, wird die Zuordnung der Symptome und Befunde komplexer und schwieriger einzugliedern. Dies führt dazu, dass Menschen mit Pflegebedarf auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene besonders verletzlich werden. Um Menschen mit Mehrfacherkrankungen sicher versorgen zu können, müssen die in der Altenpflege tätigen Personen bei der Versorgung mit vorausschauendem Blick auf die häufig unausgesprochenen Bedürfnisse der einzelnen Personen eingehen. Dies erfordert pflegerisches Fachwissen und kritisches Urteilsvermögen.



Ungewollte Umzüge in betreute Strukturen können durch bessere Unterstützung zu Hause sowie durch den Ausbau einer altersspezifischen Prävention von Pflegebedürftigkeit und Gesundheitsförderung verhindert werden.

Beispiele wie das von Frau Julio, welche nicht ausschließlich wegen des erhöhten Sturzrisikos und ihrer Demenz in eine Einrichtung umziehen, gibt es Tausende in Luxemburg. Ungewollte Umzüge in betreute Strukturen können durch bessere Unterstützung zu Hause sowie durch den Ausbau einer altersspezifischen Prävention von Pflegebedürftigkeit und Gesundheitsförderung verhindert werden.

Die moderne Altenpflege als ganzheitliches Konzept berücksichtigt sowohl medizinische Aspekte als auch psychologische und pflegerische Gesichtspunkte im Umgang mit den Pflegebedürftigen.

Integrative Validation, soziale Betreuung und Alltagsbegleitung gehören heute als feste Bestandteile zum Angebot jeder Pflegeeinrichtung. Hier ist es wichtig, dass die vorhandenen Möglichkeiten die Interessen der zu betreuenden Person treffen, und so zielgerichtet die Lebensqualität erhalten oder verbessern und dabei helfen, die gemeinsam gesetzten Ziele zu erreichen. Es geht darum, vor allem die motorischen und die kognitiven Fähigkeiten optimal zu fördern.

Persönlichkeit und Bedürfnisse im Mittelpunkt

Genau hierfür ist eine sinnvolle und zielorientierte Betreuung wichtig. Die sogenannte Biografiearbeit, welche der Pflegekraft hilft, die Ziele, Werte und Präferenzen der zu betreuenden Person herauszufinden. Und diese im Pflegealltag zu respektieren und die Lebensqualität und Selbständigkeit zu erhalten. Eine ausführliche Biografiearbeit hilft, den roten Faden bei der Beschäftigung zu finden, um abwechslungsreiche, effektvolle Aktivitäten zu entwickeln, die Sinn ergeben.



Frau Julio mag es zu kochen, alleine fällt ihr das immer schwerer. Einfach Griffe werden zur größten Hürde, da sie diese einfach vergisst. Beim Kochen in kleinen Gruppen kann sie aber weiterhin ihr Hobby leben, und behält auch so noch ein wenig den Bezug zum Alltag.

Auch regelmäßige Bewegung ist sehr wichtig für sie, damit ihre Selbständigkeit weitgehend erhalten bleibt. Dazu gehören besonders die individuelle Ressourcenförderung und die gesellschaftliche Integration. Aber auch angepasste Strukturen, in denen die Bewohner sich frei bewegen können, ohne Gefahr zu laufen zu stürzen.

Krankenhausaufenthalte weitestmöglich vermeiden

Mit zunehmendem Alter sind Notfallsituationen, verbunden mit Krankenhauseinweisungen, oft eine große Herausforderung für die Betroffenen. Bei älteren Menschen sind solche Situationen stets mit besonderen Risiken verbunden - kognitive Verschlechterungen, mögliche Infektionen oder Stürze, aber auch Angst und Konfrontation mit einer neuen Umgebung, mit fremden Personen.



Viele Klinikaufenthalte, bedingt durch Dehydratation, Harnwegsinfekte, Lungenentzündungen oder Diabetesentgleisungen, von Pflegeheimbewohnern könnten vermieden werden. Diese müssten grundsätzlich in der Pflegeeinrichtung behandelbar sein. Hierzu braucht es jedoch mehr qualifiziertes Personal mit direktem Kontakt zu den BewohnerInnen, welches das Hintergrundwissen und das Können besitzt und die benötigte Kompetenz hat, um diese Komplikationen zu vermeiden oder wenigstens frühzeitig zu erkennen. Zu diesem Ergebnis kommt das Innovationsfondsprojekt „Bedarfsgerechte Versorgung von Pflegeheimbewohnern durch Reduktion Pflegeheim-sensitiver Krankenhausfälle“. (2)

Es ist unsere gesellschaftliche Pflicht, diese so gut es geht zu vermeiden und die Personen in ihrer gewohnten Umgebung zu betreuen.

Das Argument, gut ausgebildetes Personal sei zu teuer, kann hier nicht gelten, da die Vermeidung unnötiger Krankenhauseinweisungen gleichzeitig Geld einspart. Durch ihre Fähigkeiten, Verschlechterungen bei chronischen Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, eine vorausschauende Planung mit Bewohner/innen und Familien sowie die ersten diagnostischen Maßnahmen in Notfallsituationen könnten unnötige Belastungen der Hausärzte und der Geriatrie vermieden werden.

Schlüsselelemente von diesen Modellen sind interprofessionelle Gesundheitsteams mit einer Mischung an Kompetenzen und Diplomen („Skill- und Gradenmix“), die es erlaubt, die spezifischen Gesundheitsbedürfnisse von älteren Menschen zu decken, die Koordination von Übergängen beispielsweise zwischen Krankenhäusern und der Langzeitpflege zu garantieren, die klinische Expertise der Pflegenden am Bett sicherzustellen und die Einführung innovativer Konzepte im Sinne der Betroffenen zu unterstützen.

* Die Autorin ist Infirmière en prévention et contrôle de l'infection und Infirmière psychiatrique; sie ist Generalsekretärin der ANIL und LSAP-Vizepräsidentin. Teil II ihrer Analyse wird am 22. April veröffentlicht.

