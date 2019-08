Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Nach 80 Jahren geraten die Erinnerungen an das Grauen mehr und mehr in Vergessenheit. Die Populisten sind wieder auf dem Vormarsch.

Als wäre nichts gewesen

Danielle SCHUMACHER Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Nach 80 Jahren geraten die Erinnerungen an das Grauen mehr und mehr in Vergessenheit. Die Populisten sind wieder auf dem Vormarsch.

Die ersten Schüsse des Zweiten Weltkriegs fallen im frühen Morgengrauen. Am 1. September 1939 um 4.45 Uhr feuert das Schulschiff „Schleswig-Holstein“ auf ein Munitionsdepot auf der Westerplatte vor Danzig.

Fünfeinhalb Jahre später liegt Europa in Schutt und Asche; fast 70 Millionen Menschen sind der menschenverachtenden Ideologie der Nazis und den Kriegshandlungen zum Opfer gefallen. Auch Luxemburg hat einen hohen Blutzoll zu beklagen.

Der Schock sitzt tief, nach 1945 werden daher zum Glück Lehren aus dem Gemetzel gezogen ...

