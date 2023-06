Vor dem Konzerthaus auf der Place de l'Europe tummelte sich am Freitag das Who’s who der Politik und der Institutionen in Luxemburg.

Nationalfeiertag 2023

Alle Fotos vom roten Teppich vor der Philharmonie

Gruppenfoto nach der Zeremonie: Mitglieder des großherzoglichen Hofs posieren gemeinsam mit Premierminister Xavier Bettel, Parlamentspräsident Fernand Etgen und Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer für die Kameras der Fotografen. Foto: Marc Wilwert

um weitere Bilder zu sehen. Gruppenfoto nach der Zeremonie: Mitglieder des großherzoglichen Hofs posieren gemeinsam mit Premierminister Xavier Bettel, Parlamentspräsident Fernand Etgen und Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer für die Kameras der Fotografen. Foto: Marc Wilwert Das großherzogliche Paar trifft zum offiziellen Festakt in der Philharmonie ein. Foto: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert Erbgroßherzog Guillaume und Prinzessin Stéphanie. Foto: Marc Wilwert Prinz Félix und Prinzessin Claire. Foto: Marc Wilwert Prinz Sébastien und Prinz Louis. Foto: Christophe Olinger Premierminister Xavier Bettel (DP) und Ehemann Gauthier Destenay. Foto: Marc Wilwert Parlamentspräsident Fernand Etgen mit Partnerin. Foto: Marc Wilwert Vizepremierminister François Bausch (Déi Gréng, mit Partnerin) und Vizepremierministerin Paulette Lenert (LSAP) Foto: Marc Wilwert Außenminister Jean Asselborn (LSAP) mit Partnerin. Foto: Marc Wilwert Finanzministerin Yuriko Backes (DP) mit Partner. Foto: Marc Wilwert Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) mit Partnerin. Foto: Christophe Olinger Beamtenminister Marc Hansen (DP) mit Partnerin. Foto: Christophe Olinger Bildungsminister Claude Meisch (DP) mit Partnerin. Foto: Marc Wilwert Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) mit Partner. Foto: Marc Wilwert Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) mit Partnerin. Foto: Marc Wilwert Kultur- und Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) mit Partner. Foto: Marc Wilwert Mittelstandsminister Lex Delles (DP) mit Partner. Foto: Marc Wilwert Familienminister Max Hahn (DP) mit Partnerin. Foto: Christophe Olinger Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) mit Partnerin. Foto: Marc Wilwert Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) mit Partner. Foto: Christophe Olinger Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng). Foto: Marc Wilwert Yves Cruchten (LSAP) mit Partnerin. Foto: Christophe Olinger Gilles Baum (CSV) mit Partnerin. Foto: Christophe Olinger Guy Arendt (DP) mit Partnerin. Foto: Christophe Olinger Mars Di Bartolomeo (LSAP). Foto: Christophe Olinger Diane Adehm (CSV) mit Partner. Foto: Christophe Olinger Sven Clement (Piraten) mit Partnerin. Foto: Christophe Olinger Octavie Modert (r., CSV) und Cécile Hemmen (LSAP). Foto: Christophe Olinger Josée Lorsché (Déi Gréng) mit Partner. Foto: Christophe Olinger Marc Spautz (CSV) mit Partnerin. Foto: Marc Wilwert Ein plötzlicher Windhauch verwandelte den roten Teppich in eine Stolperfalle. Foto: Marc Wilwert So viel Zeit muss sein: Dan Biancalana (LSAP) und Partnerin bringen die Lauffläche wieder in Form. Foto: Marc Wilwert Alles wieder paletti. Foto: Christophe Olinger Martine Hansen (CSV) und Simone Beissel (DP). Foto: Marc Wilwert Claude Lamberty (DP) mit Partnerin. Foto: Marc Wilwert Der Abgeordnete Gilles Roth und der frühere Chamber-Präsident Jean Spautz (beide CSV). Foto: Marc Wilwert Die Deputierte Nancy Arendt (CSV) mit Partner. Foto: Marc Wilwert Laurent Mosar (CSV) und Djuna Bernard (Déi Gréng). Foto: Marc Wilwert Der Abgeordnete François Benoy (Déi Gréng) mit Partnerin. Foto: Marc Wilwert Fernand Kartheiser (ADR). Foto: Marc Wilwert Georges Mischo (CSV) und Frank Colabianchi (DP). Foto: Marc Wilwert Die Europaabgeordneten Marc Angel (LSAP) und Isabel Wiseler-Santos Lima (CSV). Foto: Marc Wilwert Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer und Schöffe Patrick Goldschmidt (DP). Foto: Marc Wilwert Der Erste Schöffe der Hauptstadt, Serge Wilmes, mit Partnerin. Foto: Marc Wilwert Maurice Bauer (CSV) und Colette Mart (DP), Schöffen in Luxemburg-Stadt. Foto: Marc Wilwert Claude Radoux (DP), Mitglied im hauptstädtischen Gemeinderat. Foto: Christophe Olinger Gemeinderätinnen der Stadt Luxemburg: Christa Brömmel (l., Déi Gréng)) und Sylvia Camarda (DP). Foto: Marc Wilwert Jean-Paul Schaaf (CSV), Bürgermeister von Ettelbrück, mit Partnerin. Foto: Christophe Olinger Marc Lies (CSV), Bürgermeister von Hesperingen, mit Partnerin. Foto: Marc Wilwert Mitglieder des hauptstädtischen Gemeinderats: Gabriel Boisante (LSAP) und Eduarda Macedo (Déi Gréng). Foto: Christophe Olinger Generalstaatsanwältin Martine Solovieff, der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs, Roger Linden (l.), und Francis Delaporte, Präsident des Verwaltungsgerichtshofs. Foto: Marc Wilwert Mitglieder des Staatsrats: Patrick Santer, Christophe Schiltz und Alain Kinsch (v.l.n.r.) Foto: Marc Wilwert Die einzigen Gäste mit Säbel: Polizei-Generaldirektor Philippe Schrantz und Armeechef Steve Thull. Foto: Marc Wilwert

