Am Freitag feierte die Beschäftigungsinitiative Forum pour l'emploi ihr 20-jähriges Bestehen. Im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ erklärt Präsident Ali Kaes, wie sich die Arbeit der Initiative in den zwei Jahrzehnten geändert hat.

Ali Kaes: „Wir müssen unserer Aufgabe gerecht werden“

Danielle Schumacher Zum 20. Geburtstag des Forum pour l'emploi war auch Großherzog Henri mit von der Partie. Die akademische Festsitzung zum runden Jubiläum fand am Freitag in der Al Seeërei in Diekirch statt.

Gestern feierte die Beschäftigungsinitiative Forum pour l'emploi im Beisein von Großherzog Henri mit einer akademischen Festsitzung in der Al Seeërei in Diekirch ihr 20-jähriges Bestehen. Ali Kaes steht seit den Anfangstagen an der Spitze des Forum. Im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ erklärt er, wie sich die Arbeit der Initiative in den zwei Jahrzehnten geändert hat.



12 Großherzog Henri bei der Ankunft in der Al Seeërei in Diekirch. Foto: Chris Karaba

Welche Beweggründe haben 1998 zur Gründung des Forum pour l'emploi geführt?



Die Beschäftigungsinitiativen gehen auf eine Initiative der Gewerkschaften zurück, weil die Vermittlung der Arbeitslosen durch die ADEM damals zu passiv war. Wir haben eine bessere Betreuung gefordert. Die damalige Regierung hat daraufhin die Gewerkschaften aufgefordert, sich einzubringen. Als Konsequenz entstanden die Beschäftigungsinitiativen Forum pour l'emploi, ProActif und OPE.



Der CSV-Abgeordnete und langjährige Gewerkschaftssekretär Ali Kaes steht seit den Anfangstagen an der Spitze der Beschäftigungsinitiative Forum pour l’emploi. Foto: Pierre Matgé

Wie fällt nach 20 Jahren die Bilanz des Forum pour l'emploi aus?



Sehr gut, wir haben viel erreicht. Seit der Gründung des Forum im Jahr 1998 konnten wir mehr als 1.200 Personen eine feste Arbeitsstelle beschaffen. Allein im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, mehr als 100 Arbeitslose auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen. Die Zahlen zeigen, dass wir denjenigen, die es schwer haben auf dem normalen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, helfen konnten. Ich will aber auch nicht verheimlichen, dass es uns nicht gelingt, für alle Arbeitssuchende einen Job zu finden.



Warum gelingt es Ihnen nicht, alle Arbeitssuchende wieder in Lohn und Brot zu bringen?

Es gibt viele Ursachen. Jeder Arbeitssuchende wird individuell betreut. Wenn er zu uns kommt, ermitteln wir erst einmal, was er kann und was nicht. Wir erstellen ein Profil seiner Kompetenzen und der Defizite. Dabei treten oft ganz individuelle Probleme zu Tage, die verhindern, dass er auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen kann. Die Gründe sind vielfältig, das Alter spielt eine Rolle, aber auch die fehlende Ausbildung. Andere haben gesundheitliche Probleme oder sie verfügen nicht über die erforderlichen Sprachkenntnisse. In manchen Fällen sind Alkohol oder Drogen im Spiel und vieles mehr. All diese Ursachen führen letztendlich zu einer geringen Beschäftigungsfähigkeit.



In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Arbeitsmarkt grundlegend verändert. Wie haben Sie auf die veränderten Bedingungen reagiert?

Der Hauptunterschied zu damals liegt vor allem in der Betreuung der Arbeitssuchenden, die im Verlauf der Jahre immer umfassender, aber auch viel professioneller geworden ist. Dies gilt hauptsächlich für den Sozial- und den Ausbildungsbereich. Die Begleitung, aber auch die Nachbetreuung sind sehr viel intensiver geworden.



Der Bummelbus schafft Arbeitsplätze und leistet der Bevölkerung gute Dienste. Foto: Charlot Kuhn

Ist die Wiedereingliederung von schwer vermittelbaren Arbeitssuchenden angesichts der veränderten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt heute schwieriger als in den Anfangstagen des Forum?

Die Situation ist unterschiedlich. In einigen Bereichen stehen die Chancen sehr gut. Beim „Bummelbus“ können wir beispielsweise fast alle Arbeitssuchenden unterbringen, weil eine große Nachfrage nach Busfahrern besteht. Es hängt natürlich immer von der Beschäftigungsfähigkeit der Kandidaten ab. Nicht alle Arbeitssuchenden eignen sich als Busfahrer. Personen mit geringeren Fähigkeiten versuchen wir in der Abteilung „Am Gäertchen“ unterzubringen, wo wir Biogemüse anbauen. In der Gemüseproduktion brauchen sie keine spezifische Ausbildung. Die Arbeitssuchenden werden eingewiesen, nach dem Motto Learning by doing. Wir sind übrigens einer der größten Produzenten von Biogemüse im ganzen Land.



Die Einweihung des Gäertchen-Summerbuttik im vergangenen Juni. In den Sommermonaten wird dort Bio-Gemüse verkauft. Foto: Arlette Schmit-Thiering

Setzt sich die Beschäftigungsinitiative mit solchen kommerziellen Projekten nicht dem Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs aus?

Das Argument des unlauteren Wettbewerbs wurde in der Vergangenheit von der Arbeitgeberseite immer wieder vorgebracht. Heute wird der Vorwurf aber kaum noch erhoben. Das Verhältnis mit den Arbeitgebern hat sich deutlich verbessert und ist mittlerweile sehr gut. Mehr als 150 Betriebe arbeiten eng mit uns zusammen, wenn sie neue Mitarbeiter brauchen. Die Unternehmen haben auch verstanden, dass sie von uns profitieren. Wir sind Teil der Wirtschaft. Wir kaufen das gesamte Material, das wir benötigen, bei den Händlern in der Region. Nehmen Sie nur den Fuhrpark. Wir erwerben alle Fahrzeuge in den Autohäusern in der Umgebung und auch die Reparaturen und der Unterhalt wird dort durchgeführt. Die Betriebe profitieren von unseren Aktivitäten.



Die Beschäftigungsinitiativen sind als Reaktion auf die Defizite bei der ADEM entstanden. Wie sieht heute die Zusammenarbeit aus?



Die Zusammenarbeit klappt hervorragend. In dem Zusammenhang will ich daran erinnern, dass die beigeordnete Direktorin der Arbeitsagentur, Gaby Wagner, lange Jahre für das Forum gearbeitet hat, bevor sie zur ADEM gewechselt ist.



In den letzten Monaten ist die Zahl der Arbeitslosen deutlich gesunken. Wirkt sich der Rückgang auf Ihre Vermittlungstätigkeit aus?

Nicht wirklich. Der Arbeitsmarkt verändert sich rasant, die Arbeitswelt wird komplexer und komplizierter. Es gibt immer mehr Menschen, die nicht mit dieser Entwicklung Schritt halten können und daher keine Chance auf dem normalen Arbeitsmarkt haben. Beschäftigungsinitiativen wie das Forum pour l'emploi werden also immer wichtiger. Das kürzlich verabschiedete Gesetz, das die Einstellung von älteren und Langzeitarbeitslosen im öffentlichen und allgemein nützlichen Bereich fördert, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auch die gesetzliche Basis für die Solidarwirtschaft und die Festschreibung der sozialen Kriterien bei den öffentlichen Ausschreibungen werden sich sicherlich positiv auswirken. Weitere gezielte Maßnahmen müssen aber folgen. Wir brauchen kein großes, neues Gesetz, es sind viele kleine Puzzleteile, die zum Ziel führen. Wir müssen unbedingt eine Antwort auf die Probleme der Menschen finden, die auf der Strecke bleiben. Wenn uns dies nicht gelingt, werden sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt.



Im Gegensatz zu den beiden anderen Beschäftigungsinitiativen OPE und ProActif ist das Forum nie in die Schlagzeilen geraten. Was machen Sie besser, haben Sie ein Erfolgsrezept?

Wir haben immer peinlich darauf geachtet, unserer Aufgabe gerecht zu werden. Die Audits haben natürlich auch bei uns Schwachstellen offenbart, es gab aber nie schwerwiegende Probleme. Deshalb konnten wir die Unstimmigkeiten auch schnell aus der Welt schaffen. Dass wir nie in die Schlagzeilen geraten sind, hat auch damit zu tun, dass das Forum stets eine sehr gute und sehr engagierte Führungsmannschaft hatte, die sehr penibel darauf geachtet hat, dass die Gelder effizient und sinnvoll eingesetzt werden.



Reichen die finanziellen Mittel, die Ihnen zur Verfügung stehen?



Zur Zeit kommt das Forum gut über die Runden. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wir uns immer wieder in Frage stellen und die Effizienz unserer Arbeit überprüfen.