Am 25. Dezember wird Alain Reuter die Präsidentschaft der nationalen Pensionskasse von Fernand Lepage übernehmen.

Alain Reuter als Präsident der nationalen Pensionskasse nominiert

(SC) - Auf Empfehlung des Ministers für soziale Sicherheit, Romain Schneider, hat der Regierungsrat am Freitag beschlossen, Alain Reuter als neuen Präsidenten der nationalen Pensionskasse (CNAP) zu nominieren. Der Vorschlag wurde Großherzog Henri daraufhin unterbreitet. Das teilte das zuständige Ministerium am Freitagabend mit. Reuter wird ab dem 25. Dezember als Nachfolger von Fernand Lepage, der in den Ruhestand tritt, auch die Präsidentschaft über den Fonds de compensation (FDC) übernehmen.

Reuter ist aktuell der erste Direktionsrat des Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), wo er seit 2007 die Abteilung für Methodologie übersah, bevor er 2012 zu seinem jetzigen Posten kam. Er besitzt einen Doktortitel in Mathematik von dem Imperial College of London, sowie einen Master der University of East Anglia in Großbritannien. Minister Romain Schneider dankte dem scheidenden Präsidenten Fernand Lepage für seine Dienste und sein Engagement als Leiter der CNAP und des FDC.

