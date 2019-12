Akzisenerhöhung 2020: Diesel bis zu fünf Cent teurer, Benzin bis zu drei Cent

Zwischen Februar und April soll eine neue Verbrauchssteuer von bis zu fünf Cent auf Diesel und bis zu drei Cent auf Benzin in Kraft treten.

Zwischen Februar und April soll eine neue Verbrauchssteuer von bis zu fünf Cent auf Diesel und bis zu drei Cent auf Benzin in Kraft treten.

(SC) - Dass Sprit teurer wird, hatte Finanzminister Pierre Gramegna bereits am Wochenende angekündigt. Damals wollte er sich jedoch noch nicht konkret zu der Höhe der neuen Verbrauchssteuer äußern.

Die Preiserhöhung soll zwischen Februar und April 2020 in Kraft treten. Diesel wird dann zwischen drei bis fünf Cent pro Liter teurer werden, bei Benzin sind es zwischen ein und drei Cent.

Zuletzt wurden die Akzisen im Mai 2019 erhöht - Diesel um 2 Cent und Benzin um einen Cent pro Liter. "Die Erfahrung zeigt: Eine Erhöhung der Akzisen hat einen Einfluss auf die verkaufte Menge von Diesel", so Gramegna. Zwischen Anfang Mai und Ende September war der Absatz von Dieselkraftstoff in Luxemburg um 0,34 Prozent gesunken, so der Vorsitzende des "Groupement Pétrolier Luxembourgeois" (GPL), Romain Hoffmann, im Oktober.

Langfristig ist das Ziel, den in Luxemburg verkauften "professionellen" Diesel weniger attraktiv zu machen.