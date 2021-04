Innenministerin Taina Bofferding stellte ein Gesetzesprojekt vor, das den „Pecherten“ mehr Kompetenzen und Aufgaben geben soll.

"Agents municipaux" sollen mehr Verstöße ahnden können

Bisher beschränkte sich die Kontroverse um die Beauftragung privater Sicherheitsfirmen zur Sicherung der Stadt Luxemburg auf einen – teilweise hitzigen – Schlagabtausch zwischen der Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer (DP) und dem Minister für Innere Sicherheit Henri Kox (Déi Gréng). Nun schaltet sich eine zusätzliche Protagonistin hinzu.

Taina Bofferding (LSAP), Innenministerin, bietet mit der Erweiterung der Kompetenzen der „agents municipaux“ einen zusätzlichen Baustein, „um das Sicherheitsgefühl zu verbessern“. „Die Grundidee des Gesetzesprojekts besteht darin, dass kleinere Verstöße gegen die Gemeindeordnungen, die sogenannten Inzivilitäten, die niemand als kriminell bezeichnen würde, jedoch im Alltag und das Zusammenleben in der Gemeinde stören, bestraft werden sollen“, so Bofferding auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Diese Ordnungswidrigkeiten sollen in der Zukunft bestraft werden, ohne dass die Polizei oder die Justiz durch zusätzliche Arbeit belastet wird. Die Ministerin betonte jedoch, dass man weder eine Ersatz- noch Hilfspolizei gründen wolle. „Die kommunalen Agenten sollen die Polizeiarbeit ergänzen und niemanden ersetzen.“

Entscheidungsgewalt bleibt bei den Gemeinden

Zu den 17 Ordnungswidrigkeiten, die künftig geahndet werden könnten, zählen beispielsweise das Abstellen des Hausmülls auf der öffentlichen Straße außerhalb der von der Gemeinde festgelegten Zeit, die Benutzung von öffentlichen Spielplätzen außerhalb der Öffnungszeiten oder wenn Hundebesitzer den Hundekot liegen lassen. Die Strafen der jeweiligen Ordnungswidrigkeiten werden mindestens 25 Euro und können bis zu 250 Euro betragen. Dabei wird den einzelnen Gemeinden der Spielraum gelassen, welche dieser 17 Ordnungswidrigkeiten des Strafkatalogs mit welcher Bußgeldhöhe angewendet werden sollen. Die „Pecherten“ werden darüber hinaus nur Volljährige in die Verantwortung nehmen können, Kinder und Jugendliche bleiben außen vor.

Um der Aufgabe und der gestiegenen Verantwortlichkeit gerecht zu werden, sollen die „Pecherten“ Fortbildungen machen. Die Aufwertung des Berufs des Gemeindeagent könnte ebenfalls mit einer Gehaltserhöhung einhergehen, so Bofferding.

Bei dieser Fortbildung sollen nicht nur die repressiven Aufgaben der „agents municipaux“ im Vordergrund stehen. Auch der Präventivarbeit der „Pecherten“ soll Rechnung getragen werden. Diese sollen beispielsweise Präsenz zeigen an Orten, an denen sich die Bürger unsicher fühlen. So ist es den Gemeinden auch freigestellt, zu welcher Tageszeit die „Pecherten“ patrouillieren werden. Damit spielte Bofferding auf die Wachleute der privaten Sicherheitsfirmen an, die aktuell in den Straßen auf Streife gehen.

