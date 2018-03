Was in zwölf Jahren wohl auf der Tagesordnung stehen und für Luxemburg wichtig sein wird, das diskutierte am Freitag in der Abgeordnetenkammer jene Generation, die im Jahr 2030 mitten im Leben stehen wird.

Agenda 2030: Jugend setzt Ziele fest

Rosa Clemente Im Rahmen des Agenda 2030 haben Jugendliche aus Luxemburg die Möglichkeit gehabt, in der Chambre ihre Ziele für eine nachhaltige Entwicklung vorzustellen.

In Hinsicht auf die Agenda 2030, hat der Nachhaltigkeitsrat in Luxemburg entschieden, dass Jugendliche hierzulande ebenfalls die Möglichkeit haben müssen sich zu den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung des Landes zu äußern. In Zusammenarbeit mit der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte wurde dementsprechend ein Workshop-Tag unter dem Namen 99ID organisiert, der im vergangenen Oktober in Hollerich stattfand.



Damals haben sich 60 junge Menschen, von 16 bis 26 Jahren, mit verschiedenen schulischen Bildungen, Nationalitäten und sozialem Hintergrund, zusammengesetzt und fünf Ziele ausgearbeitet, die in ihren Augen für die Zukunft des Landes wichtig sind.



Entwicklungszusammenarbeit für eine solidarische Welt

Am Freitag präsentierte eine Delegation bestehend aus sechs Jugendlichen, ausgewählt von den 60 Teilnehmern des Workshops, diese fünf Nachhaltigkeitsziele in einer geschlossenen Sitzung in der Abgeordnetenkammer. Handys waren im Plenum auf Wunsch der Jugendlichen verboten, jeder, auch die rund 20 Abgeordneten die sich im Saal befanden, mussten ihr Mobiltelefon abgeben. Weitere 12 bis 15 Jugendliche nahmen an der Debatte teil.



Romain Poulles, Mitglied des Nachhaltigkeitsrat und Berichterstatter des Projektes 99ID sieht die Diskussionsrunde in der Kammer als voller Erfolg: " Die Jugendlichen konnten ihre Ziele vorstellen und hatten dann noch genug Zeit, um Fragen an die Kommissionspräsidenten und an die restlichen Abgeordneten zu stellen. Zu meinem Erstaunen griffen danach auch einige Abgeordnete zum Mikrofon, um wiederum den jungen Rednern Fragen zu stellen. Es war also eine äußerst dynamische Debatte".



Die Ziele der Jugendlichen

Bildung: Mehr Inklusion, ein besser förderndes Schulsystem, flexiblere Bildungsmethoden und das Überdenken der Sektionen

Mehr Inklusion, ein besser förderndes Schulsystem, flexiblere Bildungsmethoden und das Überdenken der Sektionen Nutzung der Ressourcen: Energieverwaltung, Paradigmenwechsel im Konsum, Verringerung der Abfallproduktion, Natürliche Ressourcen schützen

Energieverwaltung, Paradigmenwechsel im Konsum, Verringerung der Abfallproduktion, Natürliche Ressourcen schützen Mobilität: Bearbeitung der öffentlichen Transportmitteln, effizientere zeitliche Verwaltung der Baustellen auf Straßen, Ausbreitung der Nutzung des Fahrrads,



Bearbeitung der öffentlichen Transportmitteln, effizientere zeitliche Verwaltung der Baustellen auf Straßen, Ausbreitung der Nutzung des Fahrrads, Gesellschaft: Fokus auf Privatleben - nicht auf den Beruf, Sensibilisierung für nachhaltigen Konsum von Nahrungsmitteln, Datenschutz und Handicap

Fokus auf Privatleben - nicht auf den Beruf, Sensibilisierung für nachhaltigen Konsum von Nahrungsmitteln, Datenschutz und Handicap Kultur: Mehr staatliche Unterstützung, Kunst auf dem Arbeitsplatz, den Zugang für jeden vereinfachen, mehr offene Plätze für Kunstausstellungen anbieten

"Bei einigen Zielsetzungen der engagierten Jugendlichen haben die Abgeordneten besonders aufmerksam zugehört", so Romain Poulles. Der Vorschlag die Mobilitätskarte (M-Kaart) attraktiver für die Unternehmen zu gestalten - zum Beispiel steuerlich absetzbar - wurde laut Berichterstatter Poules ganz positiv kommentiert. Weitere angesprochene Ziele für die Zukunft wurden ebenfalls gründlich debattiert.



"Alles in allem war das Gespräch für die Jugendlichen und für uns (Nachhaltigkeitsrat) eine tolle Erfahrung. Wir sind froh, dass sich die Politiker dafür Zeit genommen und auch mitgewirkt haben. Denn die Jugend soll in Luxemburg auch eine Stimme haben", schlussfolgert Poulles.

Im Plenum saßen, zusammen mit weiteren Abgeordneten, die Kommissionspräsidenten:

Henri Kox (déi Gréng) - Präsident der Umweltskommission



Josée Lorsché (déi Gréng) - Präsidentin der Kommission für Nachhaltige Entwicklung



Marc Angel (LSAP) - Präsident der Kommission für auswärtige und europäische Angelegenheiten, für Verteidigung, Kooperation und Migration



Franz Fayot (LSAP) - Präsident der Wirtschaftskommission

Gilles Baum (DP) - Präsident der Kommission für Familie und Integration



André Bauler (DP) - Präsident der Kulturkommission

Lex Delles (DP) - Präsident der Kommission für Nationale Bildung, Kindheit und Jugend



Die Agenda 2030

Im Juli 2017 stellte Luxemburg den Inhalt seines Aktionsplans rund um die Agenda 2030 bei der Konferenz der Vereinten Nationen in New York vor. In Hinsicht auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung weltweit, konzentrierte sich Luxemburg auf insgesamt vier Hauptherausforderungen:

Dynamische demografische Entwicklung



Vielfalt der berufstätigen und hierzulande lebende Bevölkerung,



Abhängigkeit der Wirtschaft von einem Wirtschaftszweig



Druck auf Umwelt und Klima in einer globalisierten Welt



Rückblick: Hier die 17 Nachhaltigkeitszielen die im Agenda 2030 der Vereinten Nationen vorliegen.



Die Vereinten Nationen wollen die Welt mit der „Agenda 2030“ ein Stück gerechter und nachhaltiger machen. Mit den bereits im September 2015 beschlossenen 17 Nachhaltigkeitszielen, sollen Probleme wie Armut, Bildung und Klimawandel weltweit angepackt werden. Diese Ziele führen die zur Jahrtausendwende beschlossenen acht Millenniumziele fort, die zwar bis 2015 teilweise erreicht werden konnten, aber in vielen Regionen komplett verfehlt wurden. Im Gegensatz zu den Millenniumzielen, haben die Nachhaltigkeitsziele allgemeine Gültigkeit; das heißt, sie verpflichten neben den Entwicklungs- und Schwellenländern auch die Industriestaaten.