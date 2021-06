Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es noch im laufenden Jahr zu einer öffentlichen Verhandlung kommt.

Affäre um CSV Frëndeskrees

Untersuchung um Arbeitsvertrag von Frank Engel abgeschlossen

Teddy JAANS

Die juristische Untersuchung zum Arbeitsverhältnis von Ex-CSV-Präsident Frank Engel mit dem CSV-Freundeskreis ist abgeschlossen. Dies teilt die Staatsanwaltschaft am Dienstag per Schreiben mit.

Was den Vorwurf bezüglich der Rückerstattung von Sozialleistungen angeht, seien die Ermittlungen noch nicht fertig, so die Mitteilung. Diese sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Affäre noch vor Ende des laufenden Jahres in öffentlicher Sitzung verhandelt werden kann. Für Frank Engel gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Mehrere CSV-Politiker hatten das Dossier-Engel wegen des Arbeitsvertrags und wegen der Rückerstattung von Sozialkosten aus der Parteikasse kurz vor dem Parteikongress an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

