Affäre "SuperDrecksKëscht"

Umweltministerin Dieschbourg stellt Audit vor

Michèle GANTENBEIN Carole Dieschbourg war wegen der "SuperDrecksKëscht"-Affäre stark unter Druck geraten. Am Freitagnachmittag stellt sie das Audit vor.

Am Freitagnachmittag stellt Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) erst den Mitgliedern der parlamentarischen Umweltkommission, anschließend der Presse die Ergebnisse des Audits zur „SuperDrecksKëscht“ vor.

Die Umweltministerin hatte das Audit angekündigt, nachdem das Onlinemagazin „Reporter.lu“ Anfang des Jahres einen Rechercheartikel mit Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten veröffentlicht hatte. Im Raum stehen mehrere Vorwürfe.

Die private Firma „Oeko-Service Luxembourg“ (OSL), die die Aktion „SuperDrecksKëscht“ (SDK) ausführt, hat seit vielen Jahren eine Monopolstellung in der Luxemburger Abfallwirtschaft. Sie erhält jedes Jahr knapp zehn Millionen Euro an Steuergeldern. 2018 wurde der Vertrag um elf weitere Jahre erneuert, mit einem gesamtvolumen von 97,54 Millionen Euro.

Ein anderer Vorwurf: Die Ausschreibungskriterien für die Ausführung der Aktion „SuperDrecksKëscht“ sind auf die Firma OSL zugeschnitten und so aufgesetzt, dass sie andere potenzielle Firmen ausschließen.

Im Raum stehen auch Vertragsverletzungen durch die Beteiligung von Hans-Peter Walter, Geschäftsführer von „Oeko-Service Luxembourg“, an zahlreichen anderen, auch ausländischen Firmen. Es stellt sich die Frage, inwiefern diese Firmen von der Ausführung der SDK finanziell profitieren, ob Gelder über die Aktion SDK an diese Firmen geflossen sind.

Eine dieser Firmen ist die Firma CCN, die in Luxemburg mehrere Recyclingparks betreibt, ein Komplettpaket zur Abfallentsorgung in Mehrfamilienhäusern anbietet und seit zehn Jahren auch das Drive-In-Recycling im Cactus Howald betreibt. Letzteres ist ein Pilotprojekt, das nie öffentlich ausgeschrieben wurde, sondern 2010 auf Vorschlag von Umweltdirektor Robert Schmit direkt an die Firma CCN vergeben und später unter der Aktion „SuperDrecksKëscht“ weitergeführt worden ist.

Hinzu kommen Verflechtungen zwischen dem Direktor der Umweltverwaltung, Robert Schmit, und den Eigentümern der Firma OSL, Hans-Peter und Hermann Walter. Robert Schmit und Hans-Peter Walter sind privat eng verbunden. Schmits Sohn ist Leiter der SDK-Akademie, die ebenfalls über die Aktion „SuperDrecksKëscht“ finanziert wird. Hans-Peter Walter ist der Patenonkel von Robert Schmits Tochter.



Im Raum stehen demnach mehrere Verdachtspunkte: Bevorteilung, Wettbewerbsverzerrung, Verstoß gegen das Konkurrenzrecht und letzten Endes Klüngel zwischen Robert Schmit und Hans-Peter Walter.

Das Audit-Lastenheft

Das Audit soll nun Licht ins Dunkel bringen. Das Lastenheft baut auf drei Kapitel auf, wie es in einer Pressemitteilung des Umweltministeriums im Mai hieß: die Prüfung aller Geschäftsbeziehungen mit Hinblick auf ihre gesetzliche Konformität, die Prüfung der Finanzstruktur und aller finanziellen Ströme sowie die Prüfung der Ausführungspraxis der Aktion SDK.

Interessant sind besonders die Geldströme, ob und wie viel Geld zusätzlich an die Firma OSL geflossen ist und damit verbunden auch die hohen Dividenden, die die Firma ihren Anteilseignern 2019 ausgeschüttet hat: immerhin 1,5 Millionen Euro.

Das Umweltministerium hat zur Vergabe des Audit-Auftrags auf die „Procédure négociée“ zurückgegriffen und drei Unternehmen um ein Angebot gebeten. Auf Nachfrage erklärte das Umweltministerium schriftlich, zwei Unternehmen hätten ein Angebot abgegeben. Zurückbehalten wurde „Muller & Associés“.

