Ärztemangel: Psychiatrie ist in einer akuten Krise

Der Präsident der luxemburgischen Psychiatervereinigung, Dr. Paul Hédo im Gespräch über Versorgungsengpässe und Lösungsansätze.

In den vergangenen Jahren rückte die mentale Gesundheit immer mehr in den Mittelpunkt. Nicht zuletzt, weil die meisten Fehltage in der Arbeitswelt mit 17,3 Prozent auf psychische Probleme zurückzuführen sind. Arbeitsverdichtung, Stress und Burn-out fordern Tribut. Aber ausgerechnet die Psychiater schlagen nun Alarm. Ein Gespräch mit Dr. Paul Hédo (54), Präsident der Société Luxembourgeoise de Psychiatrie, Pédopsychiatrie et Psychothérapie (SLPPP).

Paul Hédo, der Altersdurchschnitt der Psychiater beträgt 54 Jahre, in den nächsten 15 Jahren gehen 80 Prozent in Pension, das Rekrutieren wird immer schwieriger – wie akut ist der Mangel? ...