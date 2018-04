Äddi a merci

J'ai l'habitude de dire que mon premier cours de luxembourgeois fut une conférence de presse, il y a un peu plus de dix ans. Nous étions en octobre 2007, Jean-Claude Juncker présentait une réforme fiscale. Plus d'une heure de monologue en luxembourgeois.

J'ai l'habitude de dire que mon premier cours de luxembourgeois fut une conférence de presse, il y a un peu plus de dix ans. Nous étions en octobre 2007, Jean-Claude Juncker présentait une réforme fiscale. Plus d'une heure de monologue en luxembourgeois.

J'ai l'habitude de dire que mon premier cours de luxembourgeois fut une conférence de presse, il y a un peu plus de dix ans. Nous étions en octobre 2007, Jean-Claude Juncker présentait une réforme fiscale. Plus d'une heure de monologue en luxembourgeois. J'en suis ressortie épuisée, avec un mal de tête qui ne me quittera plus jusqu'au soir.

Dix ans plus tard, j'écoute sans problème la radio luxembourgeoise et je comprends les plaisanteries de mes collègues ...