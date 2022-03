ADR lehnt das dritte Kapitel der Verfassungsreform zu den Rechten und Freiheiten ab. Fernand Kartheiser kritisiert die Passagen zum Wahlrecht und zur Familie.

Politik 3 Min.

Verfassugsreform

ADR übt heftige Kritik

Danielle SCHUMACHER ADR lehnt das dritte Kapitel der Verfassungsreform zu den Rechten und Freiheiten ab. Fernand Kartheiser kritisiert die Passagen zum Wahlrecht und zur Familie.

Nachdem sie bei der Verfassungsreform bereits die beiden ersten Gesetzesvorschläge – Justiz und Organisation des Staates – nicht mitgetragen hatte, will die ADR auch gegen das überarbeitete Kapitel zu den Rechten und Freiheiten stimmen, zudem am Mittwoch die erste Lesung im Parlament ansteht.

Fernand Kartheiser tut sich in mehreren Punkten schwer mit dem neuen Text. Dass die Würde des Menschen in die Verfassung eingeschrieben wird, heißt er zwar generell gut. Allerdings lässt der Text, so wie er letztendlich zurückbehalten wurde, seiner Meinung nach zu viel Interpretationsspielraum.

Nicht einverstanden ist er mit der Tatsache, dass das Recht auf Leben keinen Eingang in das Grundgesetz gefunden hat. Die Menschenrechtskommission hatte dies in ihrem Gutachten ebenfalls beanstandet.

Auch die Staatsziele, die zum ersten Mal Verfassungsrang erhalten, sieht der ADR-Abgeordnete kritisch. Die Verfassung werde dadurch unnötig politisiert und zudem werde über den Weg der Staatsziele in die politischen Freiheiten eingegriffen. Seiner Meinung nach gehören Bereiche wie etwa das Recht auf eine angemessene Wohnung, nicht in ein Grundgesetz. Über solche politische Zielsetzungen müsse der Wähler alle fünf Jahre an der Wahlurne entscheiden.

Zankapfel Ausländerwahlrecht

Besonders hart fällt die Kritik in Bezug auf das Wahlrecht aus. Zwar beschränke der aktuelle Text das Recht explizit auf luxemburgische Staatsbürger. Doch Kartheiser befürchtet, dass das Ausländerwahlrecht durch die Hintertür eingeführt werden könnte, und zwar über den Weg eines Referendums: „Das Parlament hat bei einem Referendum das Recht, per Gesetz darüber zu entschieden, ob Ausländer zu der Volksbefragung zugelassen werden oder nicht.“

Komme es erneut zu einem Referendum über das Ausländerwahlrecht, habe die Chamber also die Möglichkeit, die Abstimmung für Nicht-Luxemburger zu öffnen. Sollte dies der Fall sein, würden die Bürger, die nicht die luxemburgische Nationalität haben, sicherlich für das Ausländerwahlrecht stimmen, so seine Befürchtung. Damit würde aber das Referendum von 2015 unterlaufen. Damals hatten etwa 80 Prozent der Wähler gegen das Ausländerwahlrecht gestimmt.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jeder Bürger das Recht auf ein Kind hat. Fernand Kartheiser

Ein zweiter Punkt, den Kartheiser vehement ablehnt, ist der Artikel zur Familie. Laut dem neuen Text haben alle Bürger das Recht eine Familie zu gründen, also auch gleichgeschlechtliche Paare oder Singles: „Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jeder Bürger das Recht auf ein Kind hat“, betont Kartheiser.

Seiner Meinung nach öffnet dieser Passus der Leihmutterschaft, die in Luxemburg zwar weiterhin verboten ist, im Ausland aber praktiziert wird, Tür und Tor. Das gelte auch für die künstliche Befruchtung mittels einer Samenspende durch eine Drittperson. Kartheiser befürchtet, dass diese Regelung zu Lasten des Kindes geht und warnt für einer „Kommerzialisierung des Kindes und der Ausbeutung der Frau“. Luxemburg beschreite mit dem Recht auf die Gründung einer Familie zudem rechtliches Neuland, in keinem anderen Land gebe es ein ähnliches Recht. Sogar der Staatsrat mahne zur Vorsicht.

Schlechter politischer Stil

Abgesehen von der inhaltlichen Kritik, wirft Fernand Kartheiser dem Parlament auch schlechten politischen Stil vor, weil der Gesetzesvorschlag zu den Rechten und Freiheiten zur Abstimmung kommt, obwohl die Referendumsprozedur zum zweiten Kapitel zur Organisation des Staates noch läuft. Seiner Meinung nach hätte man mit dem ersten Votum bis nach dem 25. März warten sollen, dann läuft die Frist für die Unterschriften nämlich aus. Kartheiser spricht von einem „falschen Signal“, es gebe kein Grund zur Eile.

