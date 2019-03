Mit Gast Gibéryen als Spitzenkandidat und dem Slogan „Fir en Europa vun den Natiounen“ geht die ADR in die Europawahlen. Erstmals in ihrer Geschichte will die Partei einen Sitz im Europaparlament erringen.

ADR stellt Team für Europa vor

Marc HOSCHEID Mit Gast Gibéryen als Spitzenkandidat und dem Slogan „Fir en Europa vun den Natiounen“ geht die ADR in die Europawahlen. Erstmals in ihrer Geschichte will die Partei einen Sitz im Europaparlament erringen.

Mit Gast Gibéryen an der Spitze ihrer paritätisch besetzten, sechsköpfigen Liste geht die ADR in den Europawahlkampf. Neben Gibéryen befindet sich mit Fernand Kartheiser ein weiterer Abgeordneter unter den Kandidaten. Auch Fred Keup, Initiator der Bewegung Nee 2015, die sich später in Wee 2050 umbenannte, strebt nach einem Mandat als Europaabgeordneter.

Die Kandidaten im Überblick:

Gast Gibéryen, 68 Jahre

Fernand Kartheiser, 59 Jahre

Sylvie Michels, 53 Jahre

Nicky Stoffel, 44 Jahre

Fred Keup, 39 Jahre

Tessy Brisbois, 24 Jahre