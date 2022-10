ADR: „Regierung wollte Sanktionen, jetzt leiden die Bürger“

Migration, Wirtschaftssanktionen gegen Russland, Inflation, Energieknappheit - die ADR bekennt vor der parlamentarischen Rentrée Farbe.

Parlamentarische Rentrée

Die Unsicherheit rund um die rasant steigende Inflation und die Energieknappheit könnte die Planbarkeit des zukünftigen Staatshaushaltes behindern, äußerte sich ADR-Parteichef Fernand Kartheiser am Dienstag auf der Pressekonferenz zur parlamentarischen Rentrée seiner Partei zur aktuellen Krisenlage. Die wirtschaftlich prekäre Situation, die im Falle einer Rezession vorhergesagt wird, sei zwar keine hausgemachte Krise, jedoch vorhersehbar gewesen und durch das Festhalten an den Wirtschaftssanktionen gegen Russland verstärkt worden.

„Diese Regierung wollte diese Sanktionen, jetzt leiden die Bürger. Ihnen wird erzählt, sie sollen einfach damit klarkommen. Als ADR haben wir die Warnungen früher erkannt und bereits Ende 2021 auf die Missstände der Energiepolitik aufmerksam gemacht“, so der ADR-Politiker weiter.

Beim Rückblick auf das vergangene parlamentarische Jahr spart die ADR nicht an Regierungskritik - auch die Opposition gerät unter Beschuss.

Kartheiser äußerte sich nebenher zur Luxemburger Asylpolitik. Die ADR respektiere das Asylrecht, doch sei Asyl nicht gleichzusetzen mit „Migration aus wirtschaftlichen Gründen“. Zeichen dafür, dass die Migrationspolitik „nicht richtig angepackt“ wurde, seien die steigenden Asylanträge - fast 300 monatlich - und die überforderten Aufnahmestrukturen, deren Kapazitäten bereits an ihre Grenzen stoßen.

„Als Josy Hames sich über die Grünen im Netz geäußert hat, war er Teil der CSV und kein ADR-Anhänger. Nun ist er ein Parteimitglied und ist sich dessen bewusst, dass seine Äußerungen sicher nicht zu seinen rhetorischen Sternstunden gehören. Wir haben Regeln in der ADR, er kennt sie, also wird es keine weiteren Probleme geben.

In Zeiten der „Angst und Unsicherheit“ aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage erwartet sich Kartheiser Planbarkeit von der Regierung. Aufgrund steigender Ausgaben stünden dem Staat aber weniger Einnahmen zur Verfügung. Zur gleichen Zeit steige das Schuldenniveau – laut Kartheiser eine „wenig nachhaltige Lösung zulasten zukünftiger Generationen“.

Ex-CSV Politiker Josy Hames geriet aufgrund von Aussagen gegen die Jonk Gréng heftig in Kritik. Er ist nun der ADR beigetreten.

„Je mehr Zeit vergeht, desto pessimistischer werde ich, dass diese Regierung mit ihren internen Zankereien zwischen den Koalitionspartnern überhaupt dazu in der Lage sein wird, einen Staatshaushalt vorzulegen.“

Um der Teuerung und Energieknappheit entgegenzuwirken, pochte die ADR am Dienstag auf vier grundlegende Maßnahmen: keine etwaigen Steuererhöhungen, Beibehaltung des Index-Mechanismus, Förderung des Tanktourismus und keine Rationierung von Energie. Über Letzteres zeigte sich Kartheiser besorgt, dass sich im Falle einer sich intensivierenden Energieknappheit eine ähnliche Situation wie mit dem Impfpass wiederhole – ein „passe énergétique“, durch den Bürger zum Energiesparen gezwungen würden, komme laut ADR nicht infrage.

Fred Keup über die Zukunft der Energieversorgung in Europa

Um einen Ausgang aus der Energiekrise zu finden, benötige Luxemburg eine „realistische Politik“, kommentierte Fred Keup (ADR) am Dienstag die EU-Ziele, bis 2050 klimaneutral zu sein. 6,5 Terawattstunden Strom seien notwendig, um das Land mit Energie zu versorgen. Nur 14 Prozent davon rein für Haushalte. Für diesen Verbrauch könnten Fotovoltaik- und Windanlagen laut Keups Angaben jedoch nicht aufkommen.

„Nur 40 Prozent der Zeit wird eine Windanlage in Betrieb sein. Um ein 1.500 Einwohner-Dorf mit Energie zu versorgen, genügt also nicht wie bis dato behauptet eine einzige Windanlage. 7.000 davon wären sogar notwendig, um den Jahresverbrauch von Haushalten in Luxemburg abzudecken“, schlussfolgert Keup.

Momentan würden nur 0,8 Prozent des Luxemburger Stroms von Fotovoltaikanlagen und Windrädern stammen – für Keup ein Warnsignal: „Das ist grüne Träumerei und keine realistische Politik. Wie wollen wir 2050 klimaneutral werden? Unsere einzige Möglichkeit ist es, in Zukunft auf fossile Energie und Kernenergie zu setzen.“