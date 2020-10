Auf ihrem Nationalkongress hat die Oppositionspartei mit Blick auf die Chamberwahlen 2023 drei Resolutionen angenommen. Gast Gibéryen zum Ehrenpräsident ernannt.

ADR: Klima, Migration und Wohnungsnot

Marc HOSCHEID Auf ihrem Nationalkongress hat die Oppositionspartei mit Blick auf die Chamberwahlen 2023 drei Resolutionen angenommen. Gast Gibéryen zum Ehrenpräsident ernannt.

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie wollte es sich die Oppositionspartei ADR nicht nehmen lassen, ihren Nationalkongress mit physischer Präsenz abzuhalten. Um die sanitären Sicherheitsmaßnahmen, allem voran den Mindestabstand, einhalten zu können, wurde das Treffen in der Ettelbrücker Däichhal organisiert, wo sich am Sonntag rund 100 Parteimitglieder eingefunden hatten.

Der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung bestand in der Präsentation und Annahme von drei Resolutionen zu den Themenbereichen Klimaschutz, Asyl- und Migration sowie Wohnungsnot. Zunächst stellte Fred Keup die Resolution zum Klimaschutz vor. Die ADR verweigere sich der Panikmache von Grünen und Medien und gehe das Problem pragmatisch und realistisch an. Das Klima habe sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert, wobei Warmzeiten tendenziell besser für die Menschheit seien. „Denkt nur an die Neandertaler, die durch eine Eiszeit dezimiert wurden und ausgestorben sind.“

Wachstum als Hauptproblem

Trotzdem liege der Partei der Umwelt- und Klimaschutz am Herzen. Man müsse sich jedoch die Frage stellen, was ein kleines Land wie Luxemburg tun könne. Für die ADR muss zunächst das unkontrollierte Wachstum beendet, der Verbrauch von Rohstoffen reduziert und an realistischen Alternativen zu fossilen Energieträgern geforscht werden. Als konkrete Maßnahmen nannte Keup den Konsum lokaler Produkte sowie eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Reparaturen von Elektrogeräten.

Fernand Kartheiser präsentierte die Resolution zur Asyl- und Migrationspolitik. Die ADR sei nicht per se gegen Migration, da Luxemburg diese als kleine und offene Ökonomie benötige. Allerdings wehre man sich gegen die massive Wirtschaftsmigration, die es seit 2015 nach Europa gebe. Es müssten wieder die Genfer Flüchtlingskonvention von 1949 und die Asylrechtskonvention von 1951 gelten. Nur Menschen, die vor Krieg oder politischer Verfolgung auf der Flucht sind, dürften Asyl erhalten, andernfalls verliere das Asylrecht an Akzeptanz.

Der Abgeordnete Roy Reding ging auf die Wohnungsnot ein. „Wir wissen, dass das Wachstum die Quelle des Mangels an erschwinglichem Wohnraum ist“, so Reding. Zuletzt seien jährlich 13 000 Menschen nach Luxemburg eingewandert, was einem Bedarf von 26 000 Wohnungen entspreche. Steuererhöhungen seien nicht geeignet um die Situation in den Griff zu bekommen. Stattdessen müsse mehr Bauland erschlossen, die PAP-Prozeduren vereinfacht und mehr durch die Gemeinden gebaut werden. Zudem solle der „bëllegen Akt“ von 20.000 auf 50.000 Euro erhöht werden.

Gast Gibéryen wird Ehrenpräsident

Parteipräsident Jean Schooss erteilte seinerseits den Überlegungen seines CSV-Pendants Frank Engel nach einer Erbschaftssteuer eine klare Absage. Stattdessen sollten die sogenannten Fonds d'investissement spécialisés (FIS) zur Kasse gebeten werden. Mit Blick auf die luxemburgische Parteienlandschaft bezeichnete er die ADR als einzige Partei, die rechts von der Mitte bürgerlich-konservative Werte vertrete.

Michel Lemaire: „Das gute Gewissen der ADR“ Der Adrenalin-Präsident spricht im Interview über das Selbstverständnis der Jugendorganisation. Zudem kritisiert er die Regierung für ihr Corona-Krisenmanagement und ihre Asylpolitik.

Am Ende stand der Kongress dann ganz im Zeichen von Gast Gibéryen, der sich nach 31 Jahren als Abgeordneter aus der Politik zurückzieht und für den am Mittwoch Fred Keup in die Chamber nachrückt. Schoos schlug vor, Gibéryen, der von 1987 bis 1989 an der Spitze der Partei gestanden hatte, zum Ehrenpräsidenten zu ernenn, was von den Parteimitgliedern mit Standing Ovations quittiert wurde. Anschließend sorgte der künftige Politrentner für eine doppelte Premiere, erstmals fand er am Rednerpult keine Worte und konnte auch die Tränen nicht immer zurückhalten. „Ech kann Iech nëmmen merci soen“, meinte Gibéryen sichtlich bewegt.

