Gemeindewahlen 2023

ADR freut sich über die erfolgreichen Listen

Annette WELSCH Elf Listen und möglicherweise zehn Mandate, für die ADR ist es gut gelaufen.

„Wir sind froh, bei uns knallen die Sektkorken“, sagte ein sichtlich zufriedener Parteipräsident am Sonntagabend. Fred Keup hat auch allen Grund dazu: Im Gemeinderat vertreten bleibt die Partei in Wintger mit dem Abgeordneten Jeff Engelen und in Käerjeng mit dem Abgeordneten Fernand Kartheiser, Fraktionssekretär Michel Lemaire konnte nun in Klerf ein Mandat erringen und auch in Kayl, wo die ADR erstmals auftrat, ist nun ein ADR-Mann vertreten.

Dazu bleiben die Mandate in Bettemburg und in Esch und man rechnet damit, auch die Mandate in Düdelingen, Sasenheim und in Luxemburg-Stadt zu halten. Das Resultat aus Petingen lag zwar noch nicht vor, aber auch hier zeigte Keup Optimismus. Lediglich in Ulflingen, wo erstmals eine ADR-Liste antrat, verfehlte man ein Mandat.

