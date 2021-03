Im Kontext des Weltfrauentags am 8. März hat die Frauen-Sektion der rechten Partei am Samstag zu einer Protestaktion aufgerufen.

ADR-Frauen demonstrieren gegen Unsicherheit

Im Kontext des Weltfrauentags am 8. März hat die Frauen-Sektion der rechten Partei am Samstag zu einer Protestaktion aufgerufen.

(str) - Die Frauensektion der Alternativ Demokratischen Reformpartei hat am Samstagmittag vor dem Polizeiministerium in Kirchberg gegen „die Unsicherheit in Luxemburg“ demonstriert.

Auf Plakaten waren dabei Suggestivfragen wie, „Sollen Frauen sich nach 100 Jahren wieder einsperren lassen?“ und „Ist unsere Stadt nachts ein Tabu für Frauen?“ oder auch „Was läuft schief?“ zu lesen, zudem der Slogan, „Keine Angst zu haben, ist mein Recht“.

Die Protestkundgebung fand im Kontext des Weltfrauentags statt, der am Montag begangen wird.



