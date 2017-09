Interview: Dani Schumacher



Kaum hat man die Spitze des Eiffelturms gestrichen, muss man schon wieder unten am Fuß der riesigen Stahlkonstruktion anfangen zu pinseln. Und genau so verhält es sich mit der administrativen Vereinfachung. So sieht es zumindest der für die Verwaltungsreform zuständige Minister Dan Kersch. Weshalb der Bürokratie-Abbau ein konstanter und schwieriger Prozess ist, erklärt er im Interview.

Es hat lange gedauert, bis das Omnibus-Gesetz verabschiedet werden konnte ...