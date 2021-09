Im Jahresvergleich nimmt die Arbeitslosigkeit im Großherzogtum weiter ab. Die Anzahl der verfügbaren Jobs kratzt an der Marke von 10.000.

Noch nie gab es so viele offene Stellen in Luxemburg

(jt) - Die Arbeitslosigkeit in Luxemburg nähert sich dem Vorkrisenniveau an. Wie die Agentur für Arbeit Adem am Montag mitteilte, betrug die Arbeitslosenquote im August 5,5 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Februar 2020. Im Juli lag die Arbeitslosenquote noch bei 5,6 Prozent.

Laut Adem waren zum Stichtag 31. August 16.123 Menschen im Großherzogtum arbeitslos. Ein Jahr zuvor, als der Arbeitsmarkt noch stark unter den Folgen des Lockdowns zu leiden hatte, waren es 2.402 mehr.

Rekord bei freien Stellen und Langzeitarbeitslosen

Ende August hatte die Adem fast 10.000 freie Stellen in der Datenbank - ein neuer Rekord. Innerhalb eines Jahres nahm die Anzahl der verfügbaren Jobs um 48 Prozent zu. Besonders gesucht werden Bilanzprüfer, Buchhalter, Informatiker und Juristen – mehr dazu unter Die Fachkräfte fehlen „überall“.

Besorgniserregend bleibt hingegen die Situation für Langzeitarbeitslose. Mehr als die Hälfte der als arbeitslos gemeldeten Einwohner (52 Prozent) sind bereits seit zwölf Monaten oder länger ohne Job. „Ein Niveau, das bisher noch nie erreicht wurde“, berichtet die Adem in ihrem Communiqué.





