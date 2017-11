(mig) - Die Arbeitslosenquote ist leicht rückläufig. Ende Oktober lag sie bei 5,8 Prozent (September: 5,9 Prozent). Ende Oktober waren 15.813 Personen bei der ADEM als arbeitslos gemeldet. Das schreibt die Arbeitsagentur am Montag in einem Pressekommunikee.



In den vergangenen zwölf Monaten ist die Zahl der Arbeitslosen um 1.006 Personen gesunken. Das entspricht einem Rückgang von sechs Prozent. Nutznießer dieses Rückgangs sind vor allem die jungen Arbeitssuchenden unter 30 Jahren (-10,5 Prozent) und die Geringqualifizierten (- zehn Prozent). Bei den Langzeitarbeitslosen ging die Quote um 8,8 Prozent zurück. Die Zahl der gut ausgebildeten Arbeitslosen hingegen stieg in einem Jahr um 2,9 Prozent.

Die Zahl der Personen, die in einer Beschäftigungsmaßnahme eingeschrieben sind, ist über das vergangene Jahr konstant geblieben. Ende Oktober waren das 5.184 Personen (2016: 5.166).



Im Oktober wurden der ADEM 2.930 offene Stellen gemeldet. Das sind 12,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Ende Oktober waren insgesamt 6.349 Stellen unbesetzt.



Die Zahl derer, die das volle Arbeitslosengeld erhalten, lag Ende Oktober bei 6.292 Personen. Das sind 4,1 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Im Laufe des Monats Oktober haben sich 2.086 Personen bei der ADEM eingeschrieben, darunter 800 Personen zum ersten Mal. Die meisten (510) gehören der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen an, gefolgt von den unter 25-Jährigen (461).

Im Oktober gingen in Luxemburg 412.607 Personen (Ansässige und Grenzgänger) einer bezahlten Arbeit nach. Das sind 1.950 Personen mehr als im Vormonat und 13.341 Personen mehr als vor einem Jahr.