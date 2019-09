Der Transportdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität wird im Rahmen der ÖPNV-Reform kostenlos werden. Die Nutzungsbedingungen werden leicht geändert.

"Adapto" wird nun doch kostenlos

(mth) - Der Transportdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität "Adapto" wird nun doch im Rahmen der kommenden Reform des öffentlichen Personennahverkehrs kostenlos werden. Das kündigte die Regierung am Montag an.

Der Adapto-Dienst wird also nicht wie zunächst geplant durch eine finanzielle Hilfe an die Nutznießer ersetzt, sondern Teil des kostenlosen öffentlichen Transportangebots werden, das am 1. März 2020 starten soll. Erst im Juli hatten Bürger dies in einer Petition gefordert.

Die Zugangsbedingungen zu dem Dienst werden allerdings leicht geändert. Nutzungsberechtigt sind in Zukunft nur noch Personen mit eingeschränkter Mobilität, die aufgrund ihrer Behinderung weder die herkömmlichen öffentlichen Verkehrsmittel noch ein eigenes Fahrzeug nutzen können.